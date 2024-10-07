Астрологічний прогноз на 7 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починати роботу можна лише над невеликими проєктами, глобальніші та серйозніші варто відкласти.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися по медичну допомогу. Небажано лікувати – і особливо видаляти – зуби.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м'ясних страв, холодних молочних продуктів, а також алкоголю і куріння.

Стрижка дня: стригтися можна лише в разі нагальної потреби.

Дачні роботи дня: можна збирати насіння та пересаджувати плодові дерева й чагарники.

Магія і містика дня:

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими, тож про них не можна нікому розповідати.

Табу дня: не можна нікому нічого давати, навіть якщо йдеться про, здавалося б, незначні речі – наприклад, горезвісну сіль.

Цитата дня: "...рано думати про спокій, поки ще світить сонце" (Джером Клапка Джером).

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