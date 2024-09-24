Гороскоп кохання на жовтень 2023 року

Велика частина жовтня запам'ятається труднощами у коханні та стосунках. У цей період багато пар відчувають сильні внутрішні конфлікти та будуть намагатись знайти рівновагу між власними потребами та бажаннями партнера.

Сонячне затемнення 2 жовтня у Терезах (це знак взаємин) утворює аспект поєднання з Ліліт, що сприяє вияву тіньового боку особистості та її пригнічених емоцій, прихованих бажань.

7-9 жовтня гендерні планети — Марс і Венера — утворюють між собою гармонійний аспект і привносять ковток свіжого повітря в сферу кохання. Цими днями можна покращити взаємини та знайти баланс між особистим та соціальним.

Від 18 жовтня планета кохання – Венера – входить у знак Стрільця, пробуджуючи у людях бажання зустрічатися, спілкуватися, знайомитися, подорожувати. У стосунках з'являється інтерес до духовних та інтелектуальних тем. Люди прагнуть нових вражень і пригод разом із партнером. Венера у знаку Стрільця приносить оптимізм і легкість у любовні та міжособистісні стосунки.

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ОВЕН

Рутинні та обмежувальні зв'язки викликають незадоволення. Жага свободи та пригод, схильність до авантюр можуть похитнути наявні взаємини. У жовтні особливо важко буде звикати до нового партнера або розлучатися з тим, хто пішов. Тому розрив стосунків може давати тривалий період переживань. Багато Овнів зазнають труднощів у вираженні власних почуттів, що перешкоджає встановленню емоційного контакту і розумію того, чого кожен хоче, насправді.

ТЕЛЕЦЬ

Обставини місяця роблять Тельців прямолінійними та сміливими у коханні. Глибина почуттів та відчуттів незмірно більша, ніж у попередній місяць. З'являється готовність висловлювати свої почуття, думки та бажання без страху засудження. Це час, коли чесність та відкрите спілкування стають ключовими. Використовуйте можливості цього періоду для того, щоб вирішити старі проблеми у сфері взаємин, сказати те, що не було сказано, доробити незавершене, спробувати знайти правильний вихід зі складної ситуації.

БЛИЗНЯТА

Близнята мають всі можливості для перетворення взаємин з коханою людиною, зробити так, щоб вони дарували відчуття зростання і різноманітності. Посилюється інтерес до глибоких розмов на теми філософії, культури, подорожей та духовного розвитку. Любовні зв'язки можуть зміцнюватися через спільне дослідження світу як фізичного, так і інтелектуального. Гарний час для відвідування виставок, презентацій, різноманітних заходів – тут можна познайомитись із майбутнім романтичним партнером.

РАК

На рідкість цього місяця ваші любовні зв'язки стають грайливішими і веселішими. У багатьох представників знака Рак з'являється схильність до флірту та нових знайомств. Особливо у чоловіків. Але водночас вони не завжди прагнуть серйозних зобов'язань, хоча наявні взаємини можуть серйозно постраждати. Може виникнути внутрішній протест проти тиску суспільства чи очікувань щодо шлюбу чи довгострокових взаємин.

ЛЕВ

Ви можете раптово виявити, що ваш партнер став щедрішим стосовно до вас. Та й у багатьох Левів прокидається потреба відкрито виявляти любов і дарувати більше радості коханій людині. З дивовижною легкістю ви здатні відчути слабкі та сильні сторони партнерів і одразу ж зорієнтуєтеся, як це найкраще використовувати у власних цілях. У жовтні є шанс направити розвиток взаємин у вигідний для вас бік. Друга половина жовтня є сприятливою для нових знайомств.

ДІВА

Вам необхідно контролювати свої слова та вчинки, особливо під час контактів з романтичним партнером, спілкування з рідними та близькими людьми. Ваша психічна сила зростає, ви здатні впливати не лише на одну людину, а й на аудиторію, колективи людей. Залежно від свого настрою, можете вселяти людей оптимізм, або ж наводити похмурі думки. Тією чи тією мірою запускається процес змін, трансформацій, деякого ризику, критичних ситуацій у сфері особистих взаємин.

ТЕРЕЗИ

Жовтень підходить для далеких подорожей, відвідування публічних заходів, що може сприяти романам на відстані чи стосункам із людьми інших національностей. Готовність фліртувати та легке ставлення до знайомств привертає до вас увагу інших людей. Посилюється ваш магнетизм, з'являється прагнення уникнути обмежень. У цей час багато представників знака Терези можуть бути неготові до серйозних зобов'язань, тому шукають більше свободи в коханні.

СКОРПІОН

Бажання незалежності може породжувати прагнення свободи і прояву своєї індивідуальності, навіть якщо це суперечить бажанням бути у гармонійному союзі. У цей час Скорпіони доводять до досконалості свою майстерність маніпуляцій у стосунках, тому партнерам із нею дуже непросто. Можуть прояснитися приховані моменти, як у особистому житті, так і у відносинах із навколишнім світом. Зростає потреба розгадати таємниці або заглибитись у невирішені питання у любовній сфері.

СТРІЛЕЦЬ

Місяць змін та трансформацій у сфері особистих взаємин, з тенденціями на краще. Цей період може бути часом, коли ви прагнете змінити щось у своєму сімейному житті, переїхати, позбавитися старого і почати нове. У першій половині жовтня краще приховувати справжні наміри від партнера, оскільки можливі розбіжності щодо поглядів життя. Намагайтеся підтримувати зовнішню гармонію, десь поступитися, навіть якщо внутрішньо конфліктуєте. Успіх супроводжуватиме вас від 18 жовтня.

КОЗОРІГ

Цього місяця порушуються питання про те, як ви будуєте стосунки, що для вас означає сім'я. А також те, як ви даєте раду із внутрішніми суперечностями між прагненням до гармонії та бажанням зберегти свою індивідуальність. Важливо акцентувати увагу на взаєминах, особливо на тих, що потребують глибокої емоційної підтримки та розуміння. Можуть загострюватись бажання та пристрасті, як у романтичних, так і в інших аспектах життя. Багато роздумів про зміст свого існування.

ВОДОЛІЙ

Ваші рішучість та завзятість можуть лякати близьких людей. Зменште швидкість — зараз не час для прискорення подій, особливо в любовній галузі життя! Ви можете помітити, що у вашій присутності партнери відчувають потребу виплеснути свої почуття. Жовтень може стати сприятливим часом для особистої трансформації, поглиблення зв'язку з романтичним партнером та вирішення емоційних проблем. У коханні у вас все складеться вдало, якщо ви вибираєте партнера не за фізичними даними, а за його почуттям гумору та інтелекту.

РИБИ

Великий ризик потрапити в емоційну залежність від іншої людини, оскільки вас ваблять таємні знаки, певна небезпека, яку вам дає партнер. Це час повернення кармічних боргів вашим романтичним партнерам (колишнім, сьогоденням) або вони віддають вам те, що мають, до того ж як у духовному, так і в матеріальному плані. Багато питань доведеться закрити, відпустити ситуацію, довіритися вільній течії. Успіх залежить від вашої емоційної зрілості та здатності давати раду з психічними навантаженнями.

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