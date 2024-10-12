ТЦК на концерті "Океану Ельзи": Мережа вибухнула мемами

У п'ятницю, 11 жовтня, співробітники ТЦК разом із Національною поліцією здійснили масові рейди в різних містах України. Зокрема, вони прийшли під Палац спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи" та забирали відвідувачів у буси.

Зазначимо, що в територіальних центрах комплектування на момент публікації ніяк офіційно не прокоментували рейди.

На повідомлення про рейди ТЦК відреагував депутат Микола Княжицький, член комітету Верховної Ради з питань культури і представник опозиційної партії ЄС.

"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність. Але масові облави на концертах українських виконавців - свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії", - написав він.

Політик додав, що після цього не варто дивуватися "російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через Тису".

У Мережі також бурхливо відреагували на "пакування" фанатів. Крім того, люди почали продавати задешево вже придбані квитки на концерти гурту.

Нагадаємо, у Раді пояснили, чому недоцільно мобілізувати чоловіків, старших за 50. Нардеп Федір Веніславський вважає, що є тільки дві підстави для мобілізації чоловіків, старших за 50 років, до лав ЗСУ — якщо кандидат має дефіцитну облікову спеціальність і якщо такі люди служитимуть у тилових підрозділах.

Читайте також: