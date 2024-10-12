ТЦК на концерте "Океана Эльзы": Сеть взорвалась мемами

В пятницу, 11 октября, сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией совершили массовые рейды в разных городах Украины. В частности, они пришли во Дворец спорта после того, как завершился концерт группы "Океан Эльзы" и забирали посетителей в бусы.

Отметим, что в территориальных центрах комплектования на момент публикации официально не прокомментировали рейды.

На сообщение о рейдах ТЦК отреагировал депутат Николай Княжицкий, член комитета Верховной Рады по культуре и представитель оппозиционной партии ЕС.

"Я понимаю, когда ТЦК проверяют документы перед дорогими ресторанами и магазинами. Я это поддерживаю. Должна быть в обществе справедливость и равенство. Но массовые облавы на концертах украинских исполнителей — свинство, направленное и против украинской культуры, и против украинской армии", — написал он.

Политик добавил, что после этого не стоит удивляться "русской попсе и языку на улицах Киева, предателям и коллаборантам и увеличению беглецов через Тису".

В Сети также бурно отреагировали на "упаковку" фанатов. Кроме того, люди начали продавать по дешевке уже приобретенные билеты на концерты группы.

Напомним, в Раде объяснили, почему нецелесообразно мобилизовать мужчин старше 50. Нардеп Федор Вениславский считает, что есть только два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет в ряды ВСУ — если кандидат имеет дефицитную учетную специальность и если такие люди будут служить в тыловых подразделениях.

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