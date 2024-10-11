ТЦК в Киеве устроило облаву на посетителей концерта "Океана Эльзы": видео

Некоторых задерживали и сажали в полицейские автомобили.
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы".
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Присутствовавший на этом массовом мероприятии руководитель киевского ТЦК отказался комментировать происходящее, предложив обращаться в пресс-службу.
Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.
Во время общения с полицейскими не обошлось без эксцессов. Один из посетителей не мог понять, за что его задержали.
"Я вышел из концерта, почему ты меня тянешь?" – восклицал молодой человек.
Очевидцы этого инцидента начали выкрикивать "Ганьба" в адрес сотрудников полиции.
Сегодняшний концерт "Океана Эльзы", посвященный 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы.
Напомним, Верховная Рада может разрешить военнообязанным мужчинам, до сих пор не обновившим данные в ТЦК, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа.
Читайте также: