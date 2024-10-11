ТЦК в Киеве устроило облаву на посетителей концерта "Океана Эльзы": видео

Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве у Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы".

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Присутствовавший на этом массовом мероприятии руководитель киевского ТЦК отказался комментировать происходящее, предложив обращаться в пресс-службу.

Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

Во время общения с полицейскими не обошлось без эксцессов. Один из посетителей не мог понять, за что его задержали.

"Я вышел из концерта, почему ты меня тянешь?" – восклицал молодой человек.

Очевидцы этого инцидента начали выкрикивать "Ганьба" в адрес сотрудников полиции.

Сегодняшний концерт "Океана Эльзы", посвященный 30-летию группы. Он первый из серии из пяти шоу, все билеты на которые были проданы.

Напомним, Верховная Рада может разрешить военнообязанным мужчинам, до сих пор не обновившим данные в ТЦК, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа.

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