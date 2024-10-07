ВР хочет разрешить мужчинам обновить данные в ТЦК "со скидкой"

В Раде предлагают снизить штраф за неуточнение данных в ТЦК для тех, кто самостоятельно решил их обновить.

Верховная Рада может разрешить военнообязанным мужчинам, которые до сих пор не обновили данные в ТЦК, сделать это, предварительно оплатив половину штрафа.

Об этом говорится в проекте закона №12093

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Гражданам хотят дать возможность в случае добровольного обращения для уточнения персональных данных уплаты 50% минимального размера штрафа по статьям о нарушении мобилизации и военного учета. То есть мужчины смогут оплатить штраф в размере не 17 000 грн, как это сейчас, а только половину суммы – 8 500 грн.

По мнению авторов законопроекта, этот документ будет стимулировать военнообязанных граждан уточнять свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а также наполнит госбюджет за счет штрафов.

"Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что, безусловно, не способствует процессам мобилизации в стране. Ключевая проблема, которую предлагается решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Раде сделали новое заявление о снижении мобилизационного возраста до 20 лет.

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