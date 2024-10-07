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Ворог завершив повну окупацію Красногорівки - Deep State

Ворог завершив повну окупацію Красногорівки - Deep State

Російські військові продовжують наступ. / Фото: Associated Press

Аналітики змінили мапу бойових дій.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Також ворог завершив повну окупацію Красногорівки.

До того ж росіяни просунулися в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися біля Північного, Красногорівки та Торецька на Донеччині

Як інформували раніше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські сили стримують наступи росіян на кількох напрямках.

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