Ворог завершив повну окупацію Красногорівки - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Також ворог завершив повну окупацію Красногорівки.

До того ж росіяни просунулися в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки.

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Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися біля Північного, Красногорівки та Торецька на Донеччині.

Як інформували раніше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські сили стримують наступи росіян на кількох напрямках.

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