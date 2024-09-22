Росіяни просунулися біля Північного, Красногорівки та Торецька на Донеччині - DeepState

Російські військові мають просування на фронті. Ворог просунувся біля восьми населених пунктів, зокрема Північного, Красногорівки та Торецька Донецької області.

Про це повідомляють українські аналітики DeepState.

"Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки. Ворог просунувся біля Кругляківки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 22 вересня український Генштаб не прокоментував цю інформацію.

Як інформували раніше, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські сили стримують наступи росіян на кількох напрямках.

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