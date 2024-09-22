Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1500 окупантів за добу

За останню добу з 21 на 22 вересня, втрати росіян на фронті становили 1500 солдатів, 52 бойових броньовані машини і дві реактивні системи залпового вогню.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 642 420 (+1500) осіб ліквідовано;

танків - 8768 (+22) од.;

бойових броньованих машин - 17 222 (+52) од.;

артилерійських систем - 18 333 (+63) од.;

РСЗВ - 1195 (+2) од.;

засоби ППО - 949 од.;

літаків - 369 од.;

гелікоптерів - 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 628 (+67) од.;

крилатих ракет - 2595 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 25 023 (+57) од.;

спеціальної техніки - 3144 (+19) од.

Генштаб повідомив, що через надходження уточнених розвідувальних даних виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника, зокрема за крилатими ракетами. Загальна цифра втрат була скоригована, а дані за добу подаються в звичному порядку.

Як повідомлялося, за інформацією Forbe, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

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