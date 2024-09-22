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Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1500 окупантів за добу

Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1500 окупантів за добу

Російські війська / росЗМІ

Росіяни за 21 вересня втратили 20 танків.

За останню добу з 21 на 22 вересня, втрати росіян на фронті становили 1500 солдатів, 52 бойових броньовані машини і дві реактивні системи залпового вогню.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 642 420 (+1500) осіб ліквідовано;
  • танків - 8768 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 222 (+52) од.;
  • артилерійських систем - 18 333 (+63) од.;
  • РСЗВ - 1195 (+2) од.;
  • засоби ППО - 949 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 628 (+67) од.;
  • крилатих ракет - 2595 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25 023 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 3144 (+19) од.

Генштаб повідомив, що через надходження уточнених розвідувальних даних виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника, зокрема за крилатими ракетами. Загальна цифра втрат була скоригована, а дані за добу подаються в звичному порядку.

Як повідомлялося, за інформацією Forbe, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників. 

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