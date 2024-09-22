Росія боїться оголошувати мобілізацію: ISW назвав причину

Російська влада остерігається оголошувати нову мобілізацію, оскільки боїться, що це викличе сильну негативну реакцію серед населення.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що Кремль не зміг повністю придушити локальні протести, які організували дружини російських мобілізованих солдатів з моменту часткової мобілізації, оголошеної 21 вересня 2022 року.

21 вересня 2024 року, в другу річницю цього оголошення, жінки провели протест перед штаб-квартирою Міністерства оборони Росії, вимагаючи зустрічі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим. Однак міністр не з’явився, а протест був зірваний групою провокаторів, яких, за інформацією видання "Мобилизационные новости", могло відправити Міністерство оборони.

Згідно з оцінкою ISW, російська влада не планує нову часткову чи загальну мобілізацію через побоювання соціальної реакції на примусовий призов.

Нагадаємо, військовий оглядач та полковник запасу сухопутних військ ЗС Латвії Ігор Раєв розповідав, що російських чоловіків залучають до підписання контрактів високими виплатами, а на строковиків чинять тиск, щоб вони їх підписували. Він також зазначив, що Росія планує проводити мобілізацію для збільшення армії на 180 тисяч військових.

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