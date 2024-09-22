Масована атака безпілотників на Україну: скільки ворожих "шахедів" збили

У ніч на 22 вересня 2024 року Україна знову зазнала масованої атаки з боку Росії.

Росія у ніч проти 22 вересня запустила 80 ударних безпілотників типу "Shahed" з території Єйська та Курська, а також завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атаку було спрямовано на кілька областей України, зокрема Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Житомирську, Київську, Сумську, Полтавську, Херсонську та Миколаївську. Проте українська система протиповітряної оборони вчергове продемонструвала свою ефективність.

Захист України забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сил оборони. Завдяки їхнім злагодженим діям було знищено 71 безпілотник, ще шість дронів втрачено через протидію РЕБ.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня у Хмельницькій області лунали вибухи. Росіяни атакували область 8-ма БПЛА "Шахед". У Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено триповерховий житловий будинок. За інформацією, на цю годину жертв серед цивільного населення немає.

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