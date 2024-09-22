Массированная атака беспилотников на Украину: сколько вражеских "шахедов" сбили

В ночь на 22 сентября 2024 года Украина снова подверглась массированной атаке со стороны России.

Россия в ночь на 22 сентября запустила 80 ударных беспилотников типа "Shahed" с территории Ейска и Курска, а также нанесла удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака была направлена на несколько областей Украины, в частности Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Херсонскую и Николаевскую. Однако украинская система противовоздушной обороны в очередной раз продемонстрировала свою эффективность.

Защиту Украины обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны. Благодаря их слаженным действиям был уничтожен 71 беспилотник, еще шесть дронов потеряны из-за противодействия РЭБ.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Хмельницкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали область 8 БПЛА "Шахед". В Хмельницком в результате атаки поврежден трехэтажный жилой дом. По информации, на данный момент жертв среди гражданского населения нет.

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