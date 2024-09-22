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Как приготовить безе

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить безе

Безе / Фото: Credits

Безе – это десерт из запеченных взбитых яичных белков и сахарной пудры.

Чтобы безе получилось невесомым, мягким в середине и хрустящим снаружи, обязательно используйте куриные яйца комнатной температуры.

Ингредиенты

яйца куриные
3 шт.
сахарная пудра
180 г
  1. Белки аккуратно отделите от желтков. Взбейте белки миксером сначала на малой скорости, когда они начнут пениться, увеличьте скорость и взбейте их до густой белой пены. Добавляйте по одной столовой ложке сахарной пудры, не прекращая процесс, взбивания. Готовность безе проверьте, подняв емкость с ней вверх дном, она должна остаться на месте.
  2. Безе выложите в кулинарный мешок. Противень застелите пергаментной бумагой и сформируйте на нем безе, на расстоянии друг от друга. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 100 градусов 1-1,5 часа. Выключите духовку, слегка приоткройте дверцу и оставьте безе внутри до полного остывания

Советы:

  • Вместо кулинарного мешка можно использовать обычный пакет, отрезав уголок.

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