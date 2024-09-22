Як приготувати безе

Безе – це десерт із запечених збитих яєчних білків та цукрової пудри.
Щоб безе вийшло невагомим, м'яким всередині та хрумким зовні, обов'язково використовуйте курячі яйця кімнатної температури.
Інгредієнти
- яйця курячі
- 3 шт.
- пудра цукрова
- 180 г
- Білки акуратно відокремте від жовтків. Збийте білки міксером спочатку на малій швидкості, коли вони почнуть пінитися, збільшіть швидкість і збийте їх до білої густої піни. Додайте по одній столовій ложці цукрової пудри, не припиняючи процес збивання. Готовність безе перевірте, піднявши ємність з нею догори дном, вона повинна залишитися на місці.
- Безе викладіть у кулінарний мішок. Деко застеліть пергаментним папером і сформуйте на ньому безе, на відстані один від одного. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 100 градусів 1-1,5 години. Вимкніть духовку, злегка прочиніть дверцята і залиште безе всередині до повного остигання.
Поради:
- Замість кулінарного мішка можна використовувати звичайний пакет, відрізавши на ньому куточок.
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