Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати безе

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Як приготувати безе

Безе / Фото: Credits

Безе – це десерт із запечених збитих яєчних білків та цукрової пудри.

Щоб безе вийшло невагомим, м'яким всередині та хрумким зовні, обов'язково використовуйте курячі яйця кімнатної температури.

Інгредієнти

яйця курячі
3 шт.
пудра цукрова
180 г
  1. Білки акуратно відокремте від жовтків. Збийте білки міксером спочатку на малій швидкості, коли вони почнуть пінитися, збільшіть швидкість і збийте їх до білої густої піни. Додайте по одній столовій ложці цукрової пудри, не припиняючи процес збивання. Готовність безе перевірте, піднявши ємність з нею догори дном, вона повинна залишитися на місці.
  2. Безе викладіть у кулінарний мішок. Деко застеліть пергаментним папером і сформуйте на ньому безе, на відстані один від одного. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 100 градусів 1-1,5 години. Вимкніть духовку, злегка прочиніть дверцята і залиште безе всередині до повного остигання. 

Поради:

  • Замість кулінарного мішка можна використовувати звичайний пакет, відрізавши на ньому куточок.

Читайте також:

Закарпатські гомбовці: рецепт українського десерту

Закарпатські гомбовці: рецепт українського десерту

Повʼязані теми:

Наступна публікація