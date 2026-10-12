Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 12 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Реактивный БпЛА по направлению Коростень;

Реактивный БПЛА на Днепропетровщине, курс н.п.Магдалиновка;

Полтавщина: реактивный БпЛА в направлении н.п.Лубни;

Реактивные БпЛА на Черниговщине, мимо Чернигова, курс юг.

ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых .

Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников .

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