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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 12 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Реактивный БпЛА по направлению Коростень;
Реактивный БПЛА на Днепропетровщине, курс н.п.Магдалиновка;
Полтавщина: реактивный БпЛА в направлении н.п.Лубни;
Реактивные БпЛА на Черниговщине, мимо Чернигова, курс юг.
ʼТакже мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых .
Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников .