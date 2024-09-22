Россия боится объявлять мобилизацию: ISW назвал причину

Кремль не смог полностью остановить локальные протесты, организованные супругами российских мобилизованных солдат.
Российские власти опасаются объявлять новую мобилизацию, поскольку боятся, что это вызовет сильную негативную реакцию среди населения.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что Кремль не смог полностью подавить локальные протесты, организованные супругами российских мобилизованных солдат с момента частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.
21 сентября 2024 года, во вторую годовщину этого объявления, женщины провели протест перед штаб-квартирой Министерства обороны России, требуя встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Однако министр не явился, а протест был сорван группой провокаторов, которых, по информации "Мобилизационные новости", могло отправить Министерство обороны.
Согласно оценке ISW, российские власти не планируют новую частичную или всеобщую мобилизацию из-за опасений социальной реакции на принудительный призыв.
Напомним, военный обозреватель и полковник запаса сухопутных войск ВС Латвии Игорь Раев рассказывал, что российские мужчины привлекаются к подписанию контрактов высокими выплатами, а на срочников оказывают давление, чтобы они их подписывали. Он также отметил, что Россия планирует проводить мобилизацию для увеличения армии на 180 тысяч военных.
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