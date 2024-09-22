Россия боится объявлять мобилизацию: ISW назвал причину

Российские власти опасаются объявлять новую мобилизацию, поскольку боятся, что это вызовет сильную негативную реакцию среди населения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что Кремль не смог полностью подавить локальные протесты, организованные супругами российских мобилизованных солдат с момента частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.

21 сентября 2024 года, во вторую годовщину этого объявления, женщины провели протест перед штаб-квартирой Министерства обороны России, требуя встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Однако министр не явился, а протест был сорван группой провокаторов, которых, по информации "Мобилизационные новости", могло отправить Министерство обороны.

Согласно оценке ISW, российские власти не планируют новую частичную или всеобщую мобилизацию из-за опасений социальной реакции на принудительный призыв.

Напомним, военный обозреватель и полковник запаса сухопутных войск ВС Латвии Игорь Раев рассказывал, что российские мужчины привлекаются к подписанию контрактов высокими выплатами, а на срочников оказывают давление, чтобы они их подписывали. Он также отметил, что Россия планирует проводить мобилизацию для увеличения армии на 180 тысяч военных.

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