Будет проводить мобилизацию: как Россия планирует увеличить армию

Российских мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты.

Чтобы увеличить армию на 180 тысяч военных, Россия будет проводить мобилизацию.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военный обозреватель, полковник запаса сухопутных войск ВС Латвии, депутат парламента Игорь Раев.

"Россия будет проводить мобилизацию, чтобы продолжать войну? Ответ, к сожалению, да. Потому что мы понимаем, что РФ свою агрессию не остановит. Вряд ли недостаток солдат повлияет на политические решения режима. Но надо понимать, что ситуация на фронте сложна. Российским войскам нужны дополнительные силы", – отметил он.

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Раев добавил, что мобилизация в России непопулярна. Однако, чтобы набрать 180 тысяч новых военных, как предполагал указ президента России, их нужно мобилизовать. Поэтому россияне набирают этих людей тайно. Это те военные, которые пойдут воевать в Украину.

Напомним, до конца 2024 года Россия объявит новую волну мобилизации на фоне больших потерь, но планирует провести ее тайно. Российских мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты.

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