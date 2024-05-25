У Путина сделали заявление о мобилизации в России

В Кремле заявляют, что якобы не планируют новую волну мобилизации в РФ. Мол, информация Financial Times не соответствует действительности.

Об этом сообщил спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в России идет набор контрактников на добровольной основе. Мол, поэтому потребности в мобилизации в стране нет.

"Можно только сказать, что у нас очень активно идет набор добровольцев-контрактников. Он проходит на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, потребностей в мобилизации нет", — высказался Песков.

Financial Times о мобилизации в РФ

Авторы материала пишут о том, что до конца 2024 года Россия объявит новую волну мобилизации даже несмотря на то, что ее численность преобладает украинскую армию.

Кремль пытается убеждать мужчин подписывать контракты. По оценкам Министерства обороны Великобритании, РФ удавалось вербовать около 30 000–40 000 солдат ежемесячно.

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