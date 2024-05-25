У Путіна зробили заяву про мобілізацію в Росії

У Кремлі заявляють, що нібито не планують нову хвилю мобілізації в РФ. Мовляв, інформація Financial Times не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, в Росії триває набір контрактників на добровільній основі. Мовляв, саме тому потреби у мобілізації в країні немає.

"Можна тільки сказати, що у нас дуже активно триває набір добровольців-контрактників. Він відбувається на щоденній основі. І президент говорив неодноразово, що, на думку військових, потреб у мобілізації немає", - висловився Пєсков.

Financial Times про мобілізацію в РФ

Автори матеріалу пишуть про те, що до кінця 2024 року Росія оголосить нову хвилю мобілізації навіть попри те, що наразі її численність переважає українську армію.

Зазначається, що Кремль намагається переконувати чоловіків підписувати контракти. За оцінками Міністерства оборони Великої Британії, РФ вдавалося вербувати близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

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