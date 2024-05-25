Яким буде курс долара у кінці травня: прогноз банкіра

Ситуація з курсом у травні є доволі стабільною.

Наприкінці травня цілком можливо, що на валютному ринку триватиме зміна тенденцій: після кількаденного зростання курсів обов’язково настане період до їх зниження і навпаки.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, власне ця мінливість є наочним виразником того, що ринок живий, а контрольованість ринку (згідно з режимом "керованої гнучкості") передбачає доволі м’які і незагрозливі поточні зміни.

"Якщо поглянути на валютний ринок у більш тривалому часовому розрізі, то можна припустити, що за підсумками місяця керована девальвація гривні не перевищить 1,2%, тобто вона може бути дещо нижчою за квітневі показники (у квітні гривня девальвувала в середньому на 1,3%). А кінцевий курс долара у травні буде в проміжку від 39,5-40 грн", - додав Лєсовий.

З його слів, від початку року та за підсумками травня гривня може втратити максимум 5% від початкового курсу року (від 38 грн/долар до 40 грн/долар.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україні курс долара перебуватиме у межах 39,50 - 40,00 грн за долар. До наступного місяця нацвалюта може трішки девальвувати.

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