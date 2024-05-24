"Смертельна" мобілізація: скільки чоловіків померло у ТЦК

На Закарпатті знову у ТЦК помер військовозобов'язаний чоловік. Це вже другий такий трагічний випадок за місяць у цьому регіоні. А загалом в Україні від початку повномасштабного вторгнення відомо про близько десяти випадків смерті військовозобов'язаних у відділках ТЦК.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ці випадки.

Закарпаття

Сьогодні Україну сколихнула гучна новина – на Закарпатті у військкоматі знову помер чоловік, якого медики визнали придатним до військової служби.

Про трагічний випадок повідомила пресслужба Закарпатського обласного ТЦК.

"У військовозобов’язаного, який перебував в одному з підпорядкованих ТЦК області, і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої, які по приїзду констатували смерть", – йдеться у повідомленні.

В якому саме відділенні трапився інцидент, як й інші деталі трагедії – у ТЦК не розголошують.

Це вже другий такий випадок на Закарпатті за останній місяць. 23 квітня у Закарпатській області помер мобілізований. Нещасний випадок стався, коли призовника везли до навчального центру. Дорогою у нього стався епілептичний напад.

"Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу. Однак медики не встигли", – йдеться у повідомленні ТЦК.

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, померлому було 39 років.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що згідно з довідкою ВЛК, чоловік був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини омбудсман відкрив провадження.

На Буковині після затримання ТЦК чоловік помер у лікарні – ЗМІ

Про ще одну смерть після затримання ТЦК та СП пише "Суспільне Чернівці". Жителька села Давидівка Сторожинецької громади заявила, що її брата незаконно утримували працівники районного відділу ТЦК. За її словами, брата затримали на вулиці вранці 8 травня. Наступні два дні зв'язку з братом жінка не мала. Вранці 10 травня жінка півтори години очікувала під центром комплектування, а коли зайшла туди, побачила брата у важкому стані. Жінка стверджує, що її брат мав епілепсію, але документальних підтверджень цього не мав.

Швидку для чоловіка викликала вже лікарка на ВЛК. Три дні він був непритомним, а вранці 15 травня помер. Причиною смерті в обласному патологоанатомічному бюро назвали набряк головного мозку.

Під час розтину тіла виявили, що чоловік мав алкогольну енцефалопатію, яка виникає внаслідок хронічної алкогольної залежності, повідомили у поліції. Побоїв на тілі не виявили.

Смерть військовозобов'язаного в ТЦК Кривого Рогу

5 травня у військкоматі Кривого Рогу помер військовозобов'язаний. Інцидент стався на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацію від ТЦК, у військовозобов'язаного різно погіршився стан здоров'я. Окрім того, це супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

Водночас, місцеві Telegram-канали пишуть, що за результатами розтину, у тілі померлого нібито виявили токсичну дію невідомої речовини. За даними пабліку, причиною смерті могло стати випадкове отруєння невідомою хімічною речовиною. Крім того, джерела каналу повідомляють, що на тілі чоловіка у районі паху були знайдені проколи, схожі на ін'єкційні.

"Під Авдіївкою допоможуть": трагічний випадок у Хмельницькому

Наприкінці березня цього року у Хмельницькому 41-річний Андрій Панасюк помер через два дні після того, як побував в об'єднаному міському ТЦК та СП.

"Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям. І тут його, як якогось злочинця, скрутили, запхали до автомобіля і завезли до ТЦК, де знущалися і принижували. Поскаржився, що у нього піднявся тиск і він дуже погано почувається, що просив надати йому допомогу, але йому, за його словами, сказали, що під Авдіївкою допоможуть", – стверджувала названа мати Андрія Наталія Кушлак.

За її словами, Андрія випустили з приміщення міського ТЦК у передінсультному стані, так і не викликавши до нього "швидку", хоч у нього вже були всі ознаки – втрата координації рухів, незв'язна мова.

У ТЦК відповіли, що Андрієві Панасюку була вручена повістка, бо підстав на відстрочку він не мав і перебував у розшуку. Але підтвердили – в ТЦК Андрію дійсно стало зле, допомогу йому пропонували, проте чоловік нібито відмовився.

Військкоми запевняють, що погіршення стану здоров’я військовозобов’язаного та смерть відбулися вже в медичному закладі під час до обстеження.

Два дні лікарі Хмельницької міської лікарні боролися за його життя. На жаль, ураження головного мозку в Андрія виявились несумісними з життям. Він помер, так і не вийшовши з коми.

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Трагічний випадок на Тернопільщині

У лютому цього року у місті Бучач на Тернопільщині у ТЦК чоловік втратив свідомість, а згодом у лікарні помер.

У прокуратурі уточнили, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження ВЛК. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Тобто чоловік прийшов до ТЦК уже п'яним.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, на території ТЦК стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Чи був цей чоловік всі ці два дні на території військкомату, чи його спочатку відпустили додому, а потім він прийшов вдруге – не уточнюється.

Смерть мобілізованого в перший день служби: скандал на Одещині

У серпні 2023 року у селі Ширяєве Одеської області мобілізували чоловіка, який мав інвалідність та хворів на епілепсію. В перший день служби він помер від епілептичного нападу.

"Борису вручили повістку та одразу, по методу Одеської, та й не тільки вже Одеської "оптимізованої ВЛК" за 20 хв "обстежили". Визнавши, звісно, придатним, оскільки у нього не було 5-8 тис доларів. Та одразу, як тут прийнято, відправили на розподіл. За одними даними, хлопець перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер. За іншими, був серцевий напад", – розповів громадський активіст Павло Поламарчук.

Пізніше цей випадок підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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