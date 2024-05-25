Як приготувати соус до шашлику

Соус має яскравий насичений аромат, пікантний смак і відмінно підійде до будь-яких страв, а особливо до шашлику та м'яса.
Поєднання сметани, майонезу з додаванням свіжого кропу, часнику, чорного меленого перцю та волоських горіхів надасть страві неймовірного аромату та пікантного смаку.
Інгредієнти
- майонез
- 3 ст. л.
- сметана
- 3 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- волоський горіх (без шкаралупи)
- 10 г
- соус «Теріяки»
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп
- 1 пучок
- Кріп промийте під проточною водою, струсіть його над раковиною від зайвої рідини і дайте трохи обсохнути.
- Часник очистіть.
- Волоські горіхи переберіть, видаліть сміття будь-якого виду і викладіть в чашу блендера. Подрібніть у дрібну крихту. Додайте до горіхової маси майонез, сметану, часник, перець, сіль, кріп і влийте соус «Теріяки». Подрібніть блендер до однорідної маси. Викладіть соус у невелику піалу чи соусник. Відправте у холодильник на 15 хвилин.
Поради:
- Сметану та майонез використовуйте будь-якої жирності.
- Майонез можна замінити повністю сметаною чи білим йогуртом.
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