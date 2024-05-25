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Як приготувати соус до шашлику

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
261
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати соус до шашлику

Домашній соус до шашлику / Фото: Credits

Соус має яскравий насичений аромат, пікантний смак і відмінно підійде до будь-яких страв, а особливо до шашлику та м'яса.

Поєднання сметани, майонезу з додаванням свіжого кропу, часнику, чорного меленого перцю та волоських горіхів надасть страві неймовірного аромату та пікантного смаку.

Інгредієнти

майонез
3 ст. л.
сметана
3 ст. л.
часник
2 зубчики
волоський горіх (без шкаралупи)
10 г
соус «Теріяки»
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
кріп
1 пучок
  1. Кріп промийте під проточною водою, струсіть його над раковиною від зайвої рідини і дайте трохи обсохнути.
  2. Часник очистіть.
  3. Волоські горіхи переберіть, видаліть сміття будь-якого виду і викладіть в чашу блендера. Подрібніть у дрібну крихту. Додайте до горіхової маси майонез, сметану, часник, перець, сіль, кріп і влийте соус «Теріяки». Подрібніть блендер до однорідної маси. Викладіть соус у невелику піалу чи соусник. Відправте у холодильник на 15 хвилин.

Поради:

  • Сметану та майонез використовуйте будь-якої жирності.
  • Майонез можна замінити повністю сметаною чи білим йогуртом.

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