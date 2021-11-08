Домашній майонез: класичний рецепт

Ми використовуємо майонез для заправки салатів, приготування різних дипів, додаємо в тісто для наливних пирогів і тому щоразу біжимо до магазину за черговою порцією. А чи не краще його приготувати самостійно?

Про переваги домашнього майонезу добре відомо. На його користь говорить насамперед гарантована натуральність продуктів та повна відсутність штучних добавок, а саме: хімічних барвників, емульгаторів та консервантів.

Інгредієнти:

150-180 мл олії

1 яйце

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка гірчиці

0,5 чайної ложки цукру

0,25 чайної ложки солі

Приготування

Цукор з'єднати із сіллю, влити лимонний сік та перемішати.

У склянку для блендера влити олію, додати підготовлену суміш, гірчицю і вбити яйце, намагаючись не пошкодити жовток.

Блендер занурити в склянку до упору таким чином, щоб він повністю покрив жовток і почати збивати майонез, перші 10-15 секунд не відриваючи блендер від дна склянки.

Коли соус почне густішати, не припиняючи збивання, блендер слід кілька разів повільно підняти і опустити, не піднімаючи його над поверхнею.

На замітку

Рецепт розрахований на приготування майонезу занурювальним блендером, тому користуйтеся спеціальною склянкою, що йде з нею в комплекті, або невеликою посудиною, площа дна якої лише трохи більша за величину насадки.

Важливий момент, про який не слід забувати, — всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, тому дістаньте необхідні продукти з холодильника заздалегідь.

Якщо на кухні не було свіжого лимона, замініть лимонний сік розчином лимонної кислоти або яблучним або винним оцтом.

Олію можна використовувати як оливкову, так і соняшникову, але в обох випадках рафіновану. Можна взяти їхню суміш у пропорції 1:1, 1:2 або 1:3. Щоб майонез не гірчив, не використовуйте оливкову олію Extra virgin.

За дотримання технології та пропорцій виходить густий соус. Якщо майонез вийшов занадто густим, розведіть парою ложок води або молока.

Для надання майонезу особливого смаку його можна приправити роздавленим зубком часнику, тертим імбиром або хріном, рубаною зеленню, васабі, аджикою, французькою гірчицею, соєвим соусом або сухими приправами.

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