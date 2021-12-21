Термінової допомоги потребує крихітний Даніл

Турецькі лікарі рятують дитині життя.

Зараз життя 11-місячного Данілка Макаренка із Харкова опинилось під загрозою, ще у 7-місячному віці у крихітного малюка виявили рак крові. Це стало шоком для родини, але на роздуми не було ані хвилини, лікарі терміново поклали хлопчика на лікування.

«Понад 10 років ми з чоловіком разом і одного прекрасного дня ми дізналися, що станемо батьками, в нас з'явиться довгоочікуваний малюк! Народився і ріс наш Данічка здоровеньким, до одного дня, коли в нього піднялась температура. З того все і почалося, наш маленький хлопчик потрапив до реанімації Харківської дитячої клінічної лікарні 10 серпня, йому на той час було усього 7 місяців, 27 серпня поставили страшний діагноз - гострий лімфобластний лейкоз з поломкою гену», - розповідає мама хлопчика.

Медики вважають, що з цією хворобою малюк вже народився. Харківські лікарі призначили протокол хіміотерапії і перші три місяці боролися за життя дитини. Та батьки вирішили, що мусять отримати думку щодо діагнозу і подальшого лікування ще й у закордонних лікарів. І терміново вирушили до Туреччини.

«Тут провели діагностику, взяли усі необхідні аналізи, виявилось, що у нашого синочка ранній рецидив, тому єдиним виходом для порятунку тепер є трансплантація кісткового мозку від нерідного донора, вартістю 100000$, а ще нам призначили два блоки хіміотерапії -підготовка до трансплантації (кожен - 15 000$), потім шукатимуть донора в Турецькій базі донорів», - додає жінка.

Інакше діяти не можна, запевняють лікарі, адже хвороба атакує дитячий організм дуже швидко і дісталась кісткового мозку, де вже виявили 90% бластів (уражених клітин).

«Після пересадки буде ще довгий період реабілітації та підтримуючої терапії, на який ми не знаємо скільки потрібно грошей. Це великі кошти для нашої сім'ї, дуже просимо дати шанс вирости здоровим нашому синочку Данілу та провести щасливе активне дитинство разом з однолітками! Усі небайдужі люди, просимо, не проходьте повз, кожна гривня, і ми всі разом, можемо зробити велику справу - врятувати Даніла!» - просить мама хлопчика.

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МАКАРЕНКО ЄВГЕН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

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