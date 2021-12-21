В срочной помощи нуждается крошечный Данил

Турецкие врачи спасают ребенку жизнь.

Сейчас жизнь 11-месячного Данилка Макаренко из Харькова оказалась под угрозой, еще в 7-месячном возрасте у крошечного малыша обнаружили рак крови. Это стало шоком для семьи, но на раздумья не было ни минуты, врачи срочно положили мальчика на лечение.

«Более 10 лет мы с мужем вместе и в один прекрасный день мы узнали, что станем родителями, у нас появится долгожданный малыш! Родился и рос наш Данечка здоровеньким, до одного дня, когда у него поднялась температура. С этого все и началось, наш маленький мальчик попал в реанимацию Харьковской детской клинической больницы 10 августа, ему в то время было всего 7 месяцев, 27 августа поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз с поломкой гена», — рассказывает мама мальчика.

Медики полагают, что с этой болезнью малыш уже родился. Харьковские врачи назначили протокол химиотерапии и первые три месяца боролись за жизнь ребенка. Но родители решили, что должны получить мнение по поводу диагноза и дальнейшего лечения еще и у зарубежных врачей. И срочно отправились в Турцию.

«Здесь провели диагностику, взяли все необходимые анализы, оказалось, что у нашего сыночка ранний рецидив, поэтому единственным выходом для спасения теперь является трансплантация костного мозга от неродного донора, стоимостью 100000$, а еще нам назначили два блока химиотерапии – подготовка к трансплантации (каждый — 15 000$), потом будут искать донора в Турецкой базе доноров», – добавляет женщина.

Иначе действовать нельзя, уверяют врачи, ведь болезнь атакует детский организм очень быстро и добралась до костного мозга, где уже обнаружили 90% бластов (пораженных клеток).

«После пересадки будет еще долгий период реабилитации и поддерживающей терапии, на который мы не знаем, сколько нужно денег. Это большие средства для нашей семьи, очень просим дать шанс вырасти здоровым нашему сыну Даниле и провести счастливое активное детство вместе со сверстниками! Все неравнодушные люди, просим, не проходите мимо, каждая гривна, и мы все вместе, можем сделать большое дело – спасти Данила!» – просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7456 0767 8221

Макаренко Евгений Вячеславович

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