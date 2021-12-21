Зеркальная дата 21.12.2021: гороскоп для всех знаков зодиака

В этот день происходят важные события, которые могут повлиять на судьбу человека.

21 декабря 2021 – это зеркальная дата, которой специалисты приписывают чудодейственное значение. Нумерологи, астрологи и эзотерики относятся к зеркальным датам особенно трепетно. По их мнению, в этот день происходят важные события, которые могут повлиять на судьбу человека.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для зеркальной даты 21 декабря 2021 для всех знаков зодиака ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Сегодня – хороший день, чтобы поработать с собственной мудростью и общением с другими. Не забывайте обращаться к мудрости других людей, двигаясь своим путем.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Зажигайте свечи и пусть они наполнят ваше сердце радостью. Наслаждайтесь собственной креативностью.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Примите ванную или душ, чтобы смыть тяжелую энергетику из тела и души. Будьте спокойны в этот день, исцеляйте и укрепляйте собственный дух.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Сегодня отличный день для того, чтобы порассуждать, как укрепить собственные стабильность и процветание.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Старайтесь сегодня медитировать и думать о духе вселенной, который есть во всем суще. Распространяйте позитив, и передавайте благословения всем окружающим вас в этот день.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Поблагодарите небеса за все возможности и уроки. Позвольте быть спокойным и уравновешенным.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Молитва – это форма коммуникации с тем, что больше и мощнее нас. Это может быть вселенная в целом, какое конкретное божество или что-то отвлеченное, например, идеал истины или мира, или что угодно, к чему вы обращаетесь. Потому не забудьте сегодня помолиться.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Помните о том, что вы – цельная личность. Сейчас вы владеете силами, чтобы менять свою жизнь.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

У вас есть все, чтобы преуспеть. Просто достаточно сделать первый шаг. Следите за возможностями и стимулируйте собственное развитие.

ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Вы достойны любви, заботы и заботы. Вы заслуживаете лучшей жизни. Приветствуйте любовь во всех областях своей жизни.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Не забывайте, что природа может стать мощным источником новой энергии для вас. Поэтому отправляйтесь сегодня на прогулку, чтобы наполниться новыми силами и идеями.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Верьте в свои таланты и навыки. У вас есть прекрасные идеи, и вы сможете их воплотить. Вы растете и учитесь с каждым проектом, потому что все ваши начинания успешны.

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