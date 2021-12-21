Народные приметы, обряды и обычаи 21 декабря

Синицы начинают утром пищать – ночью будет мороз, а прячутся под крышу – на метель.
21 декабря верующие и церковь чтят память преподобного Патапия, апостолов от 70: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора, мучеников 62 иереев и 300 мирян, в Африке.
21 декабря: украинские народные приметы
- Синицы начинают утром пищать – ночью будет мороз, а прячутся под крышу – в метель.
- Зимой лошадь ложится на землю перед снегопадом, а переворачивается через спину на оттепели.
- Поздним вечером громко поет домашний сверчок — завтра будет тихий, безветренный день, и мороз ослабеет.
- Чистый голубой цвет неба зимой – признак устойчивой ясной погоды.
21 декабря: церковный праздник
Преподобный Патап родился в Фивах в христианской благочестивой семье. Достигнув совершеннолетия, пренебрег суетой мира и ушел в египетскую пустыню. После многих лет он прославился аскетическими подвигами. Когда же люди начали приходить к нему за советом, пожелал находиться в безмолвии и пошел в Константинополь, где устроил себе келью в городской стене, близ Влахернской церкви. Однако и здесь вскоре стало известно о нем. Начали стекаться больные, и он, обладая даром исцеления, стал помогать всем нуждающимся.
21 декабря: народные традиции
Ранее 21 декабря девушки обычно занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. Говорили, что прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве.
21 декабря: что следует делать
- Нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от жирной и мясной пищи.
21 декабря: что не стоит делать
- встречать этот день в грязном доме;
- скупиться.
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