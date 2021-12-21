Народные приметы, обряды и обычаи 21 декабря

Синицы начинают утром пищать – ночью будет мороз, а прячутся под крышу – на метель.

21 декабря верующие и церковь чтят память преподобного Патапия, апостолов от 70: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора, мучеников 62 иереев и 300 мирян, в Африке.

21 декабря: украинские народные приметы

Синицы начинают утром пищать – ночью будет мороз, а прячутся под крышу – в метель.

Зимой лошадь ложится на землю перед снегопадом, а переворачивается через спину на оттепели.

Поздним вечером громко поет домашний сверчок — завтра будет тихий, безветренный день, и мороз ослабеет.

Чистый голубой цвет неба зимой – признак устойчивой ясной погоды.

21 декабря: церковный праздник

Преподобный Патап родился в Фивах в христианской благочестивой семье. Достигнув совершеннолетия, пренебрег суетой мира и ушел в египетскую пустыню. После многих лет он прославился аскетическими подвигами. Когда же люди начали приходить к нему за советом, пожелал находиться в безмолвии и пошел в Константинополь, где устроил себе келью в городской стене, близ Влахернской церкви. Однако и здесь вскоре стало известно о нем. Начали стекаться больные, и он, обладая даром исцеления, стал помогать всем нуждающимся.

21 декабря: народные традиции

Ранее 21 декабря девушки обычно занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. Говорили, что прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве.

21 декабря: что следует делать

Нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от жирной и мясной пищи.

21 декабря: что не стоит делать

встречать этот день в грязном доме;

скупиться.

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