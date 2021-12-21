Народні прикмети, обряди і звичаї 21 грудня

Синиці починають зранку пищати - вночі буде мороз, а ховаються під дах - на хуртовину.
21 грудня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Патапiя, апостолів вiд 70: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарiя та Онисифора, мучеників 62 ієреїв та 300 мирян, в Африцiвiдарiан потерпiлих, мучениці Анфiси в Римi.
21 грудня: українські народні прикмети
- Синиці починають зранку пищати - вночі буде мороз, а ховаються під дах - на хуртовину.
- Узимку кінь лягає на землю — перед снігопадом, а перевертається через спину — на відлигу.
- Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день, і мороз послабшає.
- Чистий блакитний колір неба взимку — ознака стійкої ясної погоди.
21 грудня: церковне свято
Преподобний Патап народився у Фівах в християнській благочестивій родині. Досягнувши повноліття, знехтував суєту світу і пішов у єгипетську пустелю. Після багатьох років він прославився аскетичними подвигами. Коли ж люди почали приходити до нього за порадою, побажав перебувати в безмовності і пішов до Константинополя, де влаштував собі келію в міській стіні, поблизу Влахернскоі церкви. Однак і тут незабаром стало відомо про нього. Почали стікатися хворі, і він, володіючи даром зцілення, став допомагати всім нужденним.
21 грудня: народні традиції
Раніше 21 грудня дівчата зазвичай займалися рукоділлям. Вони ткали, пряли і вишивали. Говорили, що прясти 21 грудня потрібно обов’язково на самоті.
21 грудня: що варто робити
- Потрібно продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись жирної і м’ясної їжі.
21 грудня: що не варто робити
- зустрічати цей день в брудному будинку;
- скупитися.
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