Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам віщують

Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам віщують

Руни озвучують підказки долі.

Рунічні символи - це алфавіт древніх германців. Магія рун трактує 24 древніх рунічних символів, які заслужили сьогодні популярність завдяки унікальності значень і особливим якостям. Кожний з рунічних знаків має символічне значення. Магія рун заснована на трактуванні цих значень, які можуть розібратися у ваших життєвих проблемах та викликах.

Цей алфавіт використовувався також і для ворожіння, тому для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на грудень 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна місяця "Альгіз"

"Альґіз" — це п'ятнадцята руна германського старшого (першого) Футарка.

Значення цієї руни невідоме. Однак існує припущення, що вона означає "лось", "очерет" (осока). Умовна назва заснована на прочитанні рунічного імені в англо-саксонській поемі.

Найдавніше значення цієї руна з погляду езотерики - "захист", "лосина осока". Бо лось вважався могутнім оберегом. Руна, що, як вважалось, може створювати енергетичні канали навколо себе. Тому містичне значення цієї руни - захист, щит. Захищена схованка, можливість захищати себе або інших. Відбиття зла, поява опікуна, оберігання від лиха.

Також читайте Сонячне затемнення 4 грудня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Також ця руна оповідає про зв'язок з вищими силами, обрання нових цілей. Перевірте на правдивість власні інстинкти і ви досягнете успіху, бо його закріпите. А допоможе вам у цьому набутий досвід.

Ви міцно трималися свого коріння і тепер будете винагороджені. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки і залишайтеся налаштованими на духовну підтримку.

Ця руна сприятлива для нових справ. Часто використовувалася для нанесення на зброю та в геральдиці.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна місяця "Беркана"

"Беркана" - це вісімнадцята руна германського старшого Футарка. Назва руни означає "береза! і відповідає богині беріз Берті.

Значення цієї руни народження чогось нового, загальний достаток. Розумове, фізичне і духовне зростання, звільнення. Також йдеться про відновлення, обіцянку нових починань, нового зростання. Пробудження бажання. Процвітання кампанії чи справи.

Настав час почати нові справи, новий день очистить ваш дім і прокладе шлях новій енергії, що дасть вам натхнення.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на фінанси

Руна місяця "Райдо"

"Райдо" — це п'ята руна германського старшого Футарка. Назва руни означає "подорож", "колесо", "віз".

Руна "Райдо" означає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож по життєвому шляху, зміни, еволюція, рух зірок по небу тощо. Також написання руни пов'язують із колісницею бога Тора або богині Фреї та законом як у приземленому, так і в метафізичному сенсі.

Вважалося, що руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

Смиренно прийміть необхідність та важливість змін - і вони будуть позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на прийняття позитивних змін.

Читайте також:

Коридор затемнень 2021 : що потрібно робити і що категорично заборонено

: що потрібно робити і що категорично заборонено Коридор затемнень 2021 : гороскоп для всіх знаків зодіаку

: гороскоп для всіх знаків зодіаку Кельтський календар дерев-2021: місяць очерету

Давні кельтські традиції відновлюють на Закарпатті