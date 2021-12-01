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Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам віщують

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Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам віщують

ТСН.ua

Руни озвучують підказки долі.

Рунічні символи - це алфавіт древніх германців. Магія рун трактує 24 древніх рунічних символів, які заслужили сьогодні популярність завдяки унікальності значень і особливим якостям. Кожний з рунічних знаків має символічне значення. Магія рун заснована на трактуванні цих значень, які можуть розібратися у ваших життєвих проблемах та викликах. 

Цей алфавіт використовувався також і для ворожіння, тому для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на грудень 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Рунічний прогноз на кохання та стосунки
Руна місяця "Альгіз"

"Альґіз" — це п'ятнадцята руна германського старшого (першого) Футарка. 

Значення цієї руни невідоме. Однак існує припущення, що вона означає "лось", "очерет" (осока). Умовна назва заснована на прочитанні рунічного імені в англо-саксонській поемі.

Найдавніше значення цієї руна з погляду езотерики - "захист", "лосина осока". Бо лось вважався могутнім оберегом. Руна, що, як вважалось, може створювати енергетичні канали навколо себе. Тому містичне значення цієї руни - захист, щит. Захищена схованка, можливість захищати себе або інших. Відбиття зла, поява опікуна, оберігання від лиха. 

Також ця руна оповідає про зв'язок з вищими силами, обрання нових цілей. Перевірте на правдивість власні інстинкти і ви досягнете успіху, бо його закріпите. А допоможе вам у цьому набутий досвід. 

Ви міцно трималися свого коріння і тепер будете винагороджені. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки і залишайтеся налаштованими на духовну підтримку.

Ця руна сприятлива для нових справ. Часто використовувалася для нанесення на зброю та в геральдиці.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру
Руна місяця "Беркана"

"Беркана" - це вісімнадцята руна германського старшого Футарка. Назва руни означає "береза! і відповідає богині беріз Берті.

Значення цієї руни народження чогось нового, загальний достаток. Розумове, фізичне і духовне зростання, звільнення. Також йдеться про відновлення, обіцянку нових починань, нового зростання. Пробудження бажання. Процвітання кампанії чи справи.

Настав час почати нові справи, новий день очистить ваш дім і прокладе шлях новій енергії, що дасть вам натхнення. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

Рунічний прогноз на фінанси
Руна місяця "Райдо"

"Райдо" — це п'ята руна германського старшого Футарка. Назва руни означає "подорож", "колесо", "віз".

Руна "Райдо" означає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож по життєвому шляху, зміни, еволюція, рух зірок по небу тощо. Також написання руни пов'язують із колісницею бога Тора або богині Фреї та законом як у приземленому, так і в метафізичному сенсі.

Вважалося, що руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.  

Смиренно прийміть необхідність та важливість змін - і вони будуть позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на прийняття позитивних змін. 

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