Кельтський календар дерев-2021: місяць очерету

Кельтський місяць очерету розпочався 29 жовтня і триватиме до фактично до кінця листопада.

Відомий британський письменник Роберт Грейвс у 1948 році написав роботу про міфологію давніх народів під назвою "Біла богиня". Його ідеї первісного матріархату та універсальності культів стародавніх богинь, були відкинуті науковою спільнотою, але вплинули на окремих представниць фемінізму, а також на культ Триєдиної богині у сучасних неоязичників - віккан.

Важливе місце у цій праці посідає кельтський календар дерев, який нібито реконструйований Грейвсом на основі певних вірувань народів Середземномор'я. У ньому певний місяць пов'язаний з певним деревом. Зараз цим календарем послуговуються представники езотеричних течій. Пропонуємо вашій увазі розповідь про черговий період у цьому календарі - місяць очерету.

Календар: що це таке

Календар – це система організації днів. Це робиться шляхом надання назв періодам, як правило, днів, тижнів, місяців і років. Дата — це позначення окремого конкретного дня в такій системі. Календар також є фізичним записом (часто паперовим) такої системи. Календар може також означати перелік запланованих подій.

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Періоди в календарі (наприклад, роки та місяці) зазвичай, хоча і не обов’язково, синхронізовані з циклом сонця або місяця. Найпоширенішим типом досучасного календаря був місячно-сонячний календар, місячний календар, який час від часу додає один місяць, щоб залишатися синхронізованим із сонячним роком у довгостроковій перспективі.

Кельтський календар друїдів: що це таке

Кельтські друїди (жерці - ред.) не намагалися прочитати долю за зірками; вони пов'язували народження людей із певними деревами. Вони мали глибоку повагу до дерев, яку вони показували, наприклад, попросивши вибачення у дерева, яке вони зрубали. Так вони придумали кельтський календар дерев.

Так само, як знаки зодіаку, окремі дерева представляють властивості людей, що народилися в цей період.

Місяць очерету: традиції та звичаї

Дванадцяте дерево у кельтському календарі - це калина звичайна, яку ще називають водяною бузиною. Проте літера, яка її символізує, спочатку не фігурувала у алфавіті, - нею кельти замінили іншою. Рослиною цієї літери вважався очерет, його зрубували саме у листопаді.

Папірус або папірусна осока, або паперовий очерет з міцним, мов в дерева корінням, був у Східному Середземномор'ї давнім символом царської гідності.

Скіпетри фараонів виготовлялися з очерету, саме тому біблійний пророк Ісая називає Єгипет надломленим очеретом, і тому одягнувши Ісуса Христа в багряницю, його мучителі вклали йому до рук царську тростину.

З очерету раніше вирізали стріли, тому фараону, як солярному божеству в людському образі, яких розсилав стріл у всі частини світу на знак свого необмеженої влади, належало з'являтися з тростиною.

Також число 12, з яким пов'язаний очерет, символізує встановлення влади.

В Ірландії очеретом досі вкривають дахи, а дім не вважається добудованим доти, поки не поклали дах.

Очерет пов'язаний зі смертю та жертвою, з періодом, коли дерева втрачають своє листя.

Ранні музичні інструменти виготовляли з очерету, щоб видати особливий звук, який був пов'язаний з обрядами мертвих та викликом духів.

Сучасна "музика вітру" теж виготовляється з очеретинок за тим же принципом. Тростинки вібрують під впливом сили повітря, в результаті чого з'являється мелодійний звук.

Кельтський місяць очерету: що варто зробити

Листопад - це місяць, коли ми згадуємо про померлих. Тому створіть вдома своєрідний вівтар для духів предків. Для цього вам знадобляться зображення предків, наприклад, фото, три білі свічки та квіти. Помедитуйте біля вівтаря, дозволяючи образам мирно плисти у вашій свідомості. Також можна попросити їх дати знак, що душі ваших близьких ще з вами. Використовуючи енергію очерету, скористайтеся захистом природи. Для цього візьміть свіжозрізаний очерет та чорну стрічку. Зав'яжіть у вузол очерет та підвісьте його до стелі за допомогою чорної стрічки. На Різдво зніміть цей амулет та спаліть його. У період місяця очерету перестрибуйте через багаття, щоб залишити проблеми торік. З'їжте яблуко опівночі, щоб побачити уві сні духа, який веде вас по життю. Закопайте яблуко на перехресті як дар душам померлих. Використовуйте руни для ворожіння або для пояснення нинішньої ситуації.

Триває місяць очерету з 29 жовтня і закінчиться 24 листопада.

Наступним у кельтському календарі є місяць бузини.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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