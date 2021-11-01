Містичний прогноз на листопад 2021: що руни нам віщують

Містичний прогноз на листопад 2021: що руни нам віщують

Руни - це древнє мистецтво ворожіння, яке дає підказки про наше життя.

Руни - писемність стародавніх германців, що використовувалася з I-II по XII століття на території сучасних Данії, Швеції та Норвегії, по X-XIII століття - в Ісландії та Гренландії, а в шведській провінції Даларна - аж до XIX століття. Символи рун висікалися чи вирізалися на камені, металі, дереві, кістках. Вони мають специфічну незграбну форму, пристосовану для висікання та вирізання.

Після прийняття християнства в країнах Північної Європи руни як писемність були витіснені латиницею. Сам термін «руни» має зв'язок із давньонімецьким коренем run, тобто "таємниця". Усього відомо близько 5000 рунічних написів, більшість з яких було знайдено у Швеції. Крім того, в середньовічній Європі існували рунічні календарі.

Цікаво, що алфавіти стародавніх тюрків, угорців, булгарів подібної незграбної форми також називають рунами. Їхні родинні зв'язки з німецькими рунами не встановлені.

Цей алфавіт використовувався також і для ворожіння, тому для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах листопад 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна місяця "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" — це двадцять друга руна германського Старшого або, як його ще називають, першого Футарка. Назва руни означає "земля" і загалом інґуз є руною бога землі — Інґве або Фрейра.

Ця руна свідчить про чоловічу потенцію, можливу вагітність та внутрішнє зростання. Вона оповідає про різноманітні принади, здоровий глузд, природні сили, любов рідних, турбота, людське тепло, дім. Настав період відпочинку, час допомоги, відсутність тривог. Період, коли всі справи закінчення і потрібно рухатися далі в новому напрямку.

Ви відчуваєте натхнення, ви сповнені надій, йдіть туди, куди вас кличе ентузіазм, він відкриє вам шлях до ваших істинних можливостей. Зараз ви сильніші, ніж будь-коли. Ви горите ентузіазмом який приведе вас до кращого порядку речей.

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна місяця "Ансуз"

ТСН.ua

"Ансуз" або "Ас" — це четверта руна першого Футарка. Її також називають руною Одіна - верховного бога древніх германців.

Значення руни Ансуз пов'язане з Одіном як богом-чарівником, який приніс себе в жертву і таким чином здобув руни. У мантичному значенні ця руна позначає знання, творчість, натхнення, красномовність. "Ансуз" вважається руною саг та скальдів, тобто співців, а також провидців.

Нині ви маєте усвідомити отриманий цінний урок, але будьте готовими відмовитися від власних переконань. Все, що вас оточує, несе послання для вас.

Рунічний прогноз на фінанси

Руна місяця "Перт"

ТСН.ua

"Перт" — це чотирнадцята руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає "кубок долі", "лоно", хоча деякі дослідники вважають, що точне значення цієї руни не встановлене. Руна пов'язана з жіночим началом.

Ця руна свідчить про подвійне значення, таємне питання, таємниця, приховані речі і здатності. Йдеться про важливість знання долі, започаткування чогось нового, знання майбутнього і власного шляху в житті. Можливо, вас чекають хороша доля, друзі і радість. Зверніть увагу на еволюційні зміни у вашому житті.

Проте, щоб зробити вибір, слід перестати думати, що ви - іграшка в руках долі. Ваші думки та дії впливають на ваше життя. Пам'ятайте, що саме ви є господарем своєї долі.

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