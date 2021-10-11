Сатурн знову став директним: що робити

З першого погляду може здатися, що ретроградність — чергова інтернет-вигадка.

Планета Сатурн до 11 жовтня рухалася в протилежний від звичайного бік для умовного спостерігача із Землі. Це і називалося ретроградним рухом. Але зараз планета вже розгорнулася і йде нормальним ходом.

Езотерики вважають, що Сатурн в директному русі може допомогти вам побудувати плани і реалізувати довгострокові проєкти. А ще можна буде зміцнити силу волі, якщо вам це необхідно, тільки — наважтеся. Сатурн схожий на сканер: він показує реальні процеси. Ви починаєте бачити речі такими, як вони є насправді є.

Якщо пів року ретроградного Сатурна можна було назвати "роботою над помилками", коли нас без кінця наздоганяли невирішені проблеми з минулого, то тепер настав час пожинати плоди: ті, хто не полінувався і добре пропрацював старі завдання, можуть одним ривком перейти на наступний рівень.

Ретроградність і директність планет: що це таке

З першого погляду може здатися, що ретроградність — чергова інтернет-вигадка, проте це — не так. Періоди ретроградності планет почали фіксувати ще древні астрологи багато тисячоліть тому, адже вони помітили, що вплив небесних тіл на долю землян трохи змінюється. Зокрема, для людини з Землі буде здаватися, що планети починають рухатися в зворотному напрямку.

А певні характеристики, які приписують тій чи тій планеті астрологи, або змінюються на негатив, або їхня реалізація в реальному світі сповільнюється.

Прямий або директний рух найкращим чином сприяє прояву якостей планети.

Сатурн: астрономія

Сатурн — шоста планета від Сонця і друга за розмірами планета в Сонячній системі після Юпітера. Сатурн, а також Юпітер, Уран і Нептун, класифікуються як газові планети-гіганти. Сатурн володіє помітною системою кілець, що складається головним чином з частинок льоду, меншої кількості важких елементів і пилу

Сатурн: міфологія

Сатурн — один із найдавніших давньоримських богів, культ якого був одним з найпоширеніших в Італії. Відповідає грецькому Кроносу — богу землеробства, який, згідно з міфічним сюжетом, пожирав своїх дітей. Його ім'ям названа планета, що входить в Сонячну систему. Символом Сатурна був серп — знак землеробства.

Сатурн: астрологія

Сатурн відповідає за все, що пов'язано з будівництвом, нерухомістю, виробництвом різних конструкцій, гірничодобувною промисловістю, а також з опорно-руховою системою і кістками живих організмів.

Також Сатурн асоціюється з усім важким і похмурим. Багато астрологи звинувачують в людських бідах і нещастях саме його, адже традиційно — це планета проблем і труднощів. Сатурн керує отрутами, тому отруйний свинець вважається його металом.

До того ж Сатурн — це сумління, почуття обов'язку, здатність терпіти і нести відповідальність, самоконтроль, самодисципліна. Уміння стояти до кінця просто тому, що так треба.

Сатурн: езотерика

Нерідко саме Сатурн вносить обмеження і перешкоди на шляху до поставлених цілей. Але не варто на нього ображатися, таким чином ця планета дисциплінує, вчить більш ретельно планувати свої дії.

Директний Сатурн: що потрібно робити

Проаналізуйте своє життя, підбивати підсумки, розставляйте пріоритети і будуйте плани.

Розплануйте кожен день і дотримуйтеся розпорядку.

Розумійте, куди і навіщо ви рухаєтеся.

Ставте мету і досягайте її.

Працюйте на результат і в жодному разі не кидайте розпочате на половині шляху.

Тримайте своє слово.

Не давайте порожніх обіцянок, а якщо пообіцяли комусь щось, то всіма засобами домагайтеся цього.

Тримайте будинок в чистоті.

Працюйте і Сатурн за це віддячить.

Придбайте прикраси з камінням, наприклад з чорними або синіми каменями, — Маріон, апатит, чорний агат.

Читайте також:

Ретроградний Меркурій: під його впливом Земля перебуватиме аж до 18 жовтня

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання