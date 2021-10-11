Сатурн снова стал директным: что делать 

С первого взгляда может показаться, что ретроградность — очередная интернет-выдумка.

Планета Сатурн до 11 октября двигалась в противоположную обычной сторону для условного наблюдателя с Земли. Это и называлось ретроградным движением. Но сейчас планета уже развернулась и идет нормальным ходом.

Эзотерики считают, что Сатурн в директном движении может помочь вам построить планы и реализовать долгосрочные проекты. А еще можно будет укрепить силу воли, если вам это необходимо, только - дерзайте. Сатурн похож на сканер: он показывает реальные процессы. Вы начинаете видеть вещи такими, как они есть на самом деле есть.

Если полгода ретроградного Сатурна можно было назвать "работой над ошибками", когда нас без конца догоняли нерешенные проблемы из прошлого, то теперь настало время пожинать плоды: те, кто не поленился и хорошо проработал старые задачи, могут одним рывком перейти на следующий уровень.

Ретроградность и директность планет: что это такое

С первого взгляда может показаться, что ретроградность — очередная интернет-выдумка, однако это — не так. Периоды ретроградности планет начали фиксировать еще древние астрологи много тысячелетий назад, ведь они заметили, что влияние небесных тел на судьбу землян немного меняется. В частности, для человека с Земли будет казаться, что планеты начинают двигаться в обратном направлении.

А определенные характеристики, которые приписывают той или иной планеты астрологи, или меняются на негатив, или их реализация в реальном мире замедляется.

Прямое или директное движение наилучшим образом способствует проявлению качеств планеты.

Сатурн: астрономия

Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Сатурн, а также Юпитер, Уран и Нептун, классифицируются как газовые планеты-гиганты. Сатурн обладает заметной системой колец, состоящей главным образом из частичек льда, меньшего количества тяжёлых элементов и пыли

Сатурн: мифология

Сатурн — один из древнейших древнеримских богов, культ которого был одним из самых распространённых в Италии. Соответствует греческому Кроносу — богу земледелия, который, по мифическому сюжету, пожирал своих детей. Его именем названа планета, входящая в Солнечную систему. Символом Сатурна был серп — знак земледелия.

Сатурн: астрология

Сатурн отвечает за все, что связано со строительством, недвижимостью, производством различных конструкций, горнодобывающей промышленностью, а также со опорно-двигательный системой и костями живых организмов.

Также Сатурн ассоциируется со всем тяжелым и мрачным. Многие астрологи обвиняют в человеческих бедах и несчастьях именно его, ведь традиционно – это планета проблем и трудностей. Сатурн управляет ядами, поэтому ядовитый свинец считается его металлом.

К тому же Сатурн – это совесть, чувство долга, способность терпеть и нести ответственность, самоконтроль, самодисциплина. Умение стоять до конца просто потому, что так надо.

Сатурн: эзотерика

Нередко именно Сатурн вносит ограничения и препятствия на пути к поставленным целям. Но не стоит на него обижаться, таким образом эта планета дисциплинирует, учит более тщательно планировать свои действия.

Директный Сатурн: что нужно делать

Проанализируйте свою жизнь, подводите итоги, расставляйте приоритеты и стройте планы.

Распланируйте каждый день и придерживайтесь распорядка.

Понимайте, куда и зачем вы двигаетесь.

Ставьте цели и достигайте их.

Работайте на результат и ни в коем случае не бросайте начатое на половине пути.

Держите свое слово.

Не давайте пустых обещаний, а если пообещали кому-то что-то, то всеми средствами добивайтесь этого.

Содержите дом в чистоте.

Трудитесь и Сатурн за это отблагодарит.

Приобретите украшения с камнями, например с черными или синими камнями, - марион, апатит, черный агат.

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