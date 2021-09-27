Ретроградный Меркурий 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Начался последний период ретроградного Меркурия в 2021 году.

Ретроградный Меркурий розпонався 27 сентября и продлится до 18 октября. А специально для ТСН.ua эзотерик Елена Кузьмич подготовила гороскоп на этот астрологический период.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Сейчас вы можете соединиться с гармонией Вселенной. В вашу жизнь войдут богатство и процветание, если вы не будете бояться. Научитесь ценить собственные ресурсы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Вселенная ждет ваш отчет — что вы дали миру и как вы принимаете его дары. Если вы что-то получаете, то есть что-то давать в ответ. Круг обмену не должно быть расторгнутым.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Вы должны осознать, что бесполезно держитесь за свои прошлые предубеждения и надежды. Именно это мешает вам увидеть возможности, которые вас окружают. Не действуйте против изменений. Пора смело посмотреть в будущее.

РАК (22 июня-22 июля)

Не сочтите дружбу тем, что существует просто так. Извините свою преданность тем, кто нуждается в вашей поддержке. В то же время не позволяйте лестному захватить вас. Признайте, что другие могут вам помочь, вы только выиграете от этого.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Тщательно обдумывайте свои поступки. Именно тогда вы будете иметь достаточно сил, чтобы справиться с любой проблемой. А глубинные "я" канут влиять на вашу жизнь.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Счастье и любовь присутствуют в вашей жизни. Найдите время для того, чтобы оценить вещи, которые делают нас счастливыми. Живите полной жизнью, умейте наслаждаться любой мойке.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Сейчас вы не можете сделать достойный выбор. Это держать до тех пор, пока вы думаете, что является игрушкой в руках судьбы. Не вините других в ваших проблемах. Ваши мысли и действия влияют на вашу жизнь.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Крепко стойте за свои идеалы и слушайте свое сердце. Ваши мечты вскоре осуществятся. Будьте смиренны и смело двигайтесь к своей цели.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Каждое испытание таит в себе урок для вас, который укрепит решимость и позволит отточить свои мастерство и опыт. Не бойтесь принимать вызовы. Также сейчас спросите у себя, что вам необходимо для того, чтобы двигаться дальше.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Крепко держитесь корней, и получите вознаграждение. Сейчас вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию, чтобы избежать опасности. Настройтесь на духовную поддержку.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Пейте больше воды, ешьте здоровую пищу, проводите больше времени на свежем воздухе, чтобы в полной мере ощутить свою жизненную силу. Перед вами открываются новые горизонты. Отдайте естественному движению жизни.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Не воспринимайте все слишком серьезно, сосредоточьтесь на том, что вы хотите изменить и позвольте мира меняться. Детское чувство любопытства к миру поможет привлечь силы, которые усилят изменения.

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