Народные приметы, обряды и обычаи 11 октября

В этот день могут сглазить или навести порчу.

11 октября церковь и верующие чтят память преподобного Харитона Споведника, Собор преподобных отцов вкиево-печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) усопших, пророка Варуха, мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка, пастыря, Никона, Неона, Илиодора и других, благоверного князя Вячеслава Чешского.

11 октября: церковный праздник

Харитон Исповедник — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.

Святой Преподобный Харитон Исповедник жил в городе Иконии в римской провинции Лиакония (совр. Турция). Он был благочестивым христианином и отличался добродетелями. Во время одного из гонений на христиан при императорах: Галерии, Максимиане или Ликинии, когда христиан заставляли к принесению жертвы идолам, в Иконии Харитон был взят под стражу. Святой Харитон разоблачил языческих богов и исповедовал веру в Иисуса Христа. Святой исповедник претерпел жестокие мучения, но, по промыслу Божему, остался жив.

Умер преподобный Харитон Исповедник в глубокой старости и был погребен, по его завещанию, в Фаранский обители, в церкви, построенной на месте разбойничьей пещеры.

11 октября: народные традиции

Считалось, что раньше молодежь приходила на летние кухни для того, чтобы отведать меда. Пары также могли и идти погулять вдвоем. Однако до рассвета обязательно нужно было вернуться домой "к меду". Приходили в дом, где хозяйка нарезала каравай, угощая гостей свежим медом.

11 октября: что следует делать

Харитонов день считается опасным. Мол, в этот день могут сглазить или навести порчу. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами.

11 октября: что категорически запрещено делать

Сор из избы выметать нельзя, так как по мусору могут беду в дом пустить.

11 октября: украинские народные приметы

Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья — жди резкого похолодания.

Шелуха на луке тонкая — зима будет теплой, а грубая и со многими слоями — холодной.

Если осенью серенькое утро, то жди ясного дня.

Если утром туман поднимается, образуя облака, — перед дождем, а как припадает к земле — на солнечный день.

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