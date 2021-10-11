11 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу.

Какой сегодня день

В понедельник, 11 октября, в мире отмечают Международный день борьбы за отмену смертной казни, Международный день девочек, Всемирный день паллиативной и хосписной помощи и Всемирный день борьбы с ожирением.

В Панаме в этот день празднуют День революции, в Канаде — Национальный день идентификации личности, в Аргентине — День Дульсе де лече.

Памятные даты 11 октября

1138 — Землетрясение в Алеппо унесло жизни 230 000 человек.

1881 — американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку.

1887 — американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

1891 — в Стокгольме открыт первый этнографический музей под открытым небом.

1899 — началась англо-бурская война.

1931 — в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.

Церковный праздник сегодня 11 октября

11 октября православная церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника, который жил в 3-4 веках Иконии (город в Малой Азии). Во времена гонений на христиан, устроенных императором Аврелианом, преподобный Харитон пострадал за веру. Язычники жестоко избили мученика и бросили в темницу, откуда он вышел только во времена правления императора Тацита. Получив свободу, Харитон отправился в Святую Землю, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники и привели в свою пещеру. От смерти святого спасла змея, которая своим ядом отравила вино. Разбойники выпили его и умерли, а Харитон остался жить в пещере, где устроил церковь. Вскоре у него появились последователи, из которых сложилась община. Христиане образовали там Фаранскую лавру, первую монашескую обитель в иудейской пустыне.

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Что нельзя делать в этот день

Харитонов день считается опасным. 11 октября могут сглазить. Чтобы этого избежать, лучше сидеть дома и заниматься домашними делами.

Сор из избы выметать нельзя, потому что с ним можно горе в дом запустить.

Очень опасным 11 октября считалось для тех, кто вступает в брак.

Нельзя было 11 октября употреблять в пищу ягоды, ни сырые, ни обработанные. Говорили, что дьявол за три дня до праздника плюет на все ягоды, и тот человек, который их съест, будет болеть очень долго.

Приметы на 11 октября

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следует и ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы — это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день бездельничать.

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На Харитона жених и невеста тайно приходили к сельским ведунам, угощали их пирогом и дарили горшок меда. Так они пытались задобрить колдунов, чтобы они не испортили свадьбу, не наслали на будущую жену бесплодия.

Именины 11 октября

День ангела (именины) сегодня, 11 октября, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Анна, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

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