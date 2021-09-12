В октябре украинцев ждут "длинные выходные": сколько дней отдыхать

В октябре украинцев ждут "длинные выходные": сколько дней отдыхать

Длинные выходные приурочены празднованию Дня защитника и защитницы Украины, который отмечается 14 октября.

Украинцев ожидают длинные выходные дни уже в следующем месяце — октябре.

Когда и сколько будем отдыхать, рассказывает ТСН.ua.

Длинные выходные приурочены празднованию Дня защитника и защитницы Украины, который отмечается 14 октября. Также 14 октября отмечает День казачества и День создания УПА.

Эта дата выпадает на четверг, поэтому пятница, 15 октябрь, будет нерабочим днем. Отработка переносится на следующую субботу, 23 октября. Поэтому на граждан ждет аж 4 выходных.

Кроме того, традиционные выходные в субботу и воскресенье никто не отменял. Поэтому 2 и 3, 9 и 10, 24, 30 и 31 октября будем отдыхать. Всего в октябре 20 рабочих дней и 11 праздничных и выходных.

Также украинцев в октябре ждет сокращенный на один час предпраздничный рабочий день — среда, 13 октября.

Напомним, что нардепы хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников.

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