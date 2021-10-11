Астрологический прогноз на 11 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: сегодня обостряется интуиция, магические, эзотерические и телепатические способности, которыми можно пользоваться исключительно в мирных – точнее, добрых – целях: причинение кому-либо вреда является недопустимым. Те, кто обладает финансовыми талантами, сможет проявить их с пользой – как для себя, так и для окружающих.

Символ дня: журавль, облака, священная птица Ивик.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6

Цвет дня: васильковый, сапфировый, индиго.

Камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни дня непродолжительные, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания. Еще лучше – предотвратить любые недуги, связанные с верхними дыхательными путями: избегать сквозняков, не переохлаждаться и одеваться по погоде.

Слова дня: отдых, релакс.

Геометрическая фигура дня: круг, овал.

Отношения дня: день благоприятен для прощения тех, кто перед нами в чем-то виноват, и налаживания отношений.

Мистика дня: можно заниматься любовной магией – делать привороты и отвороты.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – особенно деньги и личные вещи.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, обладающие красноречием и умеющие доносить свои мысли до широких масс, поэтому среди них часто встречаются мастера слова – актеры и политики.

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