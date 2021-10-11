Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: сьогодні загострюється інтуїція, магічні, езотеричні і телепатичні здібності, якими можна користуватися винятково з мирною — точніше, доброю — метою: заподіяння кому-небудь шкоди є неприпустимим. Ті, хто має фінансовий талант, зможе проявити його з користю — як для себе, так і для оточення.
Символ дня: журавель, хмари, священний птах Івік.
Стихія дня: Метал.
Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.
Число дня: 6
Колір дня: волошковий, сапфіровий, індиго.
Камені дня: бірюза, мармур.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.
Хвороби дня: хвороби дня нетривалі, але це не означає, що на них не варто звертати уваги. Ще краще — запобігти будь-яким недугам, пов'язаним з верхніми дихальними шляхами: уникати протягів, не переохолоджуватися і одягатися за погодою.
Слова дня: відпочинок, релакс.
Геометрична фігура дня: коло, овал.
Взаємини дня: день сприятливий для пробачення тих, хто перед нами в чомусь винен, і налагодження взаємин.
Містика дня: можна займатися любовною магією — робити привороти і відвороти.
Табу дня: не можна нікому нічого позичати — особливо гроші і особисті речі.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються красномовні люди, які вміють доносити свої думки до широких мас, тому серед них часто зустрічаються майстри слова — актори і політики.
Прогнози на жовтень 2021:
- Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити
- Місячний календар стрижок на жовтень-2021
- Місячний календар домашніх справ на жовтень-2021
- Місячний календар весіль на жовтень-2021: 9 найкращих днів для укладення шлюбу
- Місячна дієта на жовтень 2021: календар харчування на кожен день