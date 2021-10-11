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Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: сьогодні загострюється інтуїція, магічні, езотеричні і телепатичні здібності, якими можна користуватися винятково з мирною — точніше, доброю — метою: заподіяння кому-небудь шкоди є неприпустимим. Ті, хто має фінансовий талант, зможе проявити його з користю — як для себе, так і для оточення.

Символ дня: журавель, хмари, священний птах Івік.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 6

Колір дня: волошковий, сапфіровий, індиго.

Камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби дня нетривалі, але це не означає, що на них не варто звертати уваги. Ще краще — запобігти будь-яким недугам, пов'язаним з верхніми дихальними шляхами: уникати протягів, не переохолоджуватися і одягатися за погодою.

Слова дня: відпочинок, релакс.

Геометрична фігура дня: коло, овал.

Взаємини дня: день сприятливий для пробачення тих, хто перед нами в чомусь винен, і налагодження взаємин.

Містика дня: можна займатися любовною магією — робити привороти і відвороти.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати — особливо гроші і особисті речі.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються красномовні люди, які вміють доносити свої думки до широких мас, тому серед них часто зустрічаються майстри слова — актори і політики.

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