Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: сьогодні загострюється інтуїція, магічні, езотеричні і телепатичні здібності, якими можна користуватися винятково з мирною — точніше, доброю — метою: заподіяння кому-небудь шкоди є неприпустимим. Ті, хто має фінансовий талант, зможе проявити його з користю — як для себе, так і для оточення.

Символ дня: журавель, хмари, священний птах Івік.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 6

Колір дня: волошковий, сапфіровий, індиго.

Камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби дня нетривалі, але це не означає, що на них не варто звертати уваги. Ще краще — запобігти будь-яким недугам, пов'язаним з верхніми дихальними шляхами: уникати протягів, не переохолоджуватися і одягатися за погодою.

Слова дня: відпочинок, релакс.

Геометрична фігура дня: коло, овал.

Взаємини дня: день сприятливий для пробачення тих, хто перед нами в чомусь винен, і налагодження взаємин.

Містика дня: можна займатися любовною магією — робити привороти і відвороти.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати — особливо гроші і особисті речі.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються красномовні люди, які вміють доносити свої думки до широких мас, тому серед них часто зустрічаються майстри слова — актори і політики.

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