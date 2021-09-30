Місячний календар домашніх справ на жовтень-2021

Домашні справи вимагають не тільки ентузіазму і ретельного підходу, але і "порад" небесних світил — передусім Місяця.

Звіряючись з графіком його проходження небосхилом, можна вибрати сприятливий час прибирання, прання, приготування їжі і садово-городніх робіт. На запитання, коли краще це робити, відповідає місячний календар робіт вдома на жовтень-2021.

1- 2 жовтня — 25-26 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Час сприятливий для домашніх справ: можна мити підлогу, пилососити, міняти текстиль.

Гарний час для садово-городніх робіт: можна підгодовувати, прищеплювати і обрізати рослини, а також проріджувати посадження. Необхідно бути обережнішими з корінням — зачепивши його, можна загубити дерево або кущ цілком. Рекомендується заготовлювати на зиму яблука — насамперед засушувати їх.

3-5 жовтня — 27, 28, 29 місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

День рекомендується повністю присвятити домашнім справам, які будуть ладнатися на будь-якому рівні. Посаджені в цей час домашні квіти добре приймуться і швидко підуть у ріст.

Руйнування не вітається Місяцем і зірками, тому не рекомендується зривати квіти, обрізати і пиляти дерева, зате можна підгодовувати й удобрювати їх. З поливом необхідно дотримуватися обережності — в цей час рослини "п'ють" мало.

6-7 жовтня — 29, 30, 1, 2 місячні дні, Молодик, що росте, Місяць у знаку Терезів

Можна — і треба — займатися незначними домашніми справами, генеральне прибирання і велике прання краще відкласти. Сприятливий час для випічки: тісто добре підніметься і пропечеться.

8-9 жовтня — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

Від домашніх справ краще відмовитися, присвятивши час відпочинку і релаксу. Від поливу рослин — як садово-городніх, так і домашніх — краще відмовитися.

10-11 жовтня — 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Можна займатися будь-якими домашніми справами — робити генеральне прибирання, змінювати і прати домашній текстиль, а також мити вікна.

Період несприятливий для поливання і обрізання рослин.

12-13 жовтня — 7-8 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога

Час сприятливиф для невеликих домашніх справ і дрібного ремонту — від вирішення серйозних питань краще відмовитися. Можна також планувати ремонт — як повний, так і косметичний: складати кошторис, визначатися з будматеріалами і загальною концепцією того, що ви хочете отримати в результаті. А ось ставати до нього поки рано — не варто поспішати. Можна робити підживлення рослин — як мінеральними, так і органічними добривами, обрізати їх і обробляти від шкідників.

14-15 жовтня — 9-10 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія

День підходить для будь-яких домашніх справ — можна прати, прибирати і готувати все, що душа забажає.

В саду і городі можна обприскувати рослини від хвороб і шкідників, а також збирати врожай на тривале зберігання. Поливання кімнатних рослин цього дня може призвести до загнивання їхнього коріння.

16-18 жовтня — 11, 12, 13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Не найкращий час для домашніх справ, тому займатися ними потрібно без особливого ентузіазму — тільки в міру необхідності. Так, якщо на килим розлили кави, то його необхідно вичистити, а ось братися за прибирання просто так — тому що він здається недостатньо білосніжним — не варто.

На користь рослинам піде підгодівля органічними добривами, від поливання краще відмовитися — воно може призвести до загнивання коріння і загибелі рослини.

19-20 жовтня — 14-15 місячні дні, зростальний Місяць, повний Місяць у знаку Овна

Час сприятливий для домашніх справ будь-якої спрямованості, але найкраще віддати перевагу наведенню ладу — всі поверхні в будинку повинні блищати.

Можна розпушувати і підгортати землю в саду і городі.

21-22 жовтня — 16-17 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця

Від домашніх справ краще відмовитися — все одно вони цими днями не підуть на лад.

Рекомендується консервувати зібраний урожай — варити варення, а також маринувати і солити овочі — і прибирати його на тривале зберігання.

23-25 жовтня — 18, 19, 20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят

Домашніми справами необхідно займатися в міру необхідності: якщо необхідно — потрібно робити, але спеціально собі заняття краще не шукати. В саду і городі не варто нічого садити й пересаджувати — рослини можуть не прийнятися і загинути.

26-27 жовтня — 21-22 місячні дні, спадний Місяць у знаку Рака

Час, коли домашньою роботою рекомендується займатися без ентузіазму — тільки в міру необхідності, в іншому разі вона стане марною тратою часу. Можна заготовлювати вирощену продукцію про запас — варити, солити, маринувати і сушити.

28-29 жовтня — 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Можна займатися будь-якими видами домашніх робіт. Під час прибирання необхідно не тільки вимести сміття і пил з усіх кутів, але і викинути — або віддати нужденним — речі, якими ніхто давно не користується, зате вони водночас захаращують простір, роблячи енергетику будинку важкою і гнітючою. В саду і городі можна рихлити і підгортати ґрунт, а також обприскувати рослини від хвороб і шкідників. Поливати їх не рекомендується.

31 жовтня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

Час, коли можна прибирати в квартирі і демонструвати свої кулінарні здібності: пекти хліб, пироги і млинці. В іншому краще не напружуватися, займаючись тільки дрібними домашніми справами. Зрізані в цей час квіти довго не зів'януть. Можна також розпушувати ґрунт, підгортати рослини і обприскувати їх від шкідників.

Прогнози на жовтень 2021:

Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити

Любовний гороскоп на жовтень 2021 року

Місячний календар стрижок на жовтень-2021

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання