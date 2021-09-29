Місяць впливає на всі сфери нашого життя, і передусім — на стан волосся.

Положення Місяця на небі підкаже, коли варто стригти волосся, а коли ні. Коли фарбувати його хімічними барвниками, а коли — натуральними. Варто робити хімічну і біологічну завивку або краще трохи почекати. Про це розповість місячний календар стрижок на жовтень 2021 року.

1-2 жовтня — 25-26 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Дні сприятливі для відвідування салону краси, в яких можна проводити будь-які маніпуляції з волоссям, але передусім — стрижки. Після них волосся стає густішим, менше випадає, набуває здорового вигляду і блиску. Від будь-якої завивки — як хімічної, так і біологічної — краще відмовитися: волосся буде укладатися в локони саме собою, тому додаткова допомога йому в цьому не знадобиться.

3-5 жовтня — 27, 28, 29 місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

Незважаючи на те, що волосся після стрижки в такі дні має рости швидше, і вона, і укладання довше зберігають свою форму, а завивка довше тримається на волоссі. Можна також фарбувати волосся — зокрема і зафарбовувати сивину, фарба теж буде триматися довше, ніж зазвичай. Бажано також проводити оздоровчі процедури для волосся — маски, обгортання і ополіскування відваром лікувальних трав.

6-7 жовтня — 29, 30, 1, 2 місячні дні, Молодик, що росте, Місяць у знаку Терезів

Чи не найкращий час для стрижки: волосся будуть відростате швидше, але водночас стане стоншуватися і стовбурчитися в різні боки, через що його практично неможливо буде укласти. Можна тонувати волосся, а ось кардинально міняти його колір зірки не рекомендують — навряд чи він пасуватиме.

8-9 жовтня — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

Стрижка, зроблена цими днями, перетворить тонке і безживне волосся в густе, міцне і здорове. Можна також фарбувати волосся натуральними барвниками, а ось від хімічних фарб і відповідної завивки краще відмовитися.

10-11 жовтня — 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Небажано стригтися і укладати волосся — результат старанної роботи перукаря дуже швидко прийде в непридатність: стрижка відросте, а укладання розтріпається буквально на наступний день.

12-13 жовтня — 7-8 місячні дні, зростаюльний Місяць у знаку Козорога

Стрижка зробить втомлене волосся сильним і здоровим, воно припинить сіктися і менше випадати. Вдалим буде фарбування волосся, можна навіть поекспериментувати з радикальними кольорами — особливо зафарбовування сивини. Хімічна завивка, зроблена цього дня, надасть щадний вплив на волосся.

14-15 жовтня — 9-10 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія

Будь-який вплив на волосся може мати негативні наслідки — воно стане слабким, знесиленим, тьмяним і млявим, тому потрібно просто дати йому спокій.

16-18 жовтня — 11-13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Небажано не тільки піддавати волосся хімічному впливу — воно може зробити волосся сухим і ламким, а й стригти і навіть просто мити голову — це може стати причиною появи лупи.

19-20 жовтня — 14-15 місячні дні, зростальний Місяць, повний місяць в знаку Овна

Дні не підходять для стрижки, вона може негативно позначитися на стані волосся: воно стане слабким, з кінчиками, які січуться, і почне випадати. А ось фарбування і тонування виявляться вдалими, не кажучи вже про процедури, що зміцнюють як саме волосся, так і його коріння: можна робити обгортання, масаж шкіри голови і обполіскувати волосся відварами лікувальних трав.

21-22 жовтня — 16-17 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця

Стрижка, зроблена цими днями, додасть волоссю сил і енергії, зробить його блискучим і еластичним. Сприятливими виявляться як салонні, так і домашні процедури, для яких можна використовувати підручні матеріали.

23-25 жовтня — 18-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят

Від стрижки краще відмовитися — волосся стане тоншим і може почати витися. Не варто обтяжувати укладку лаком, пінкою і силіконом — волоссю це не сподобається, воно може розтріпуватися і ламатися.

26-27 жовтня — 21-22 місячні дні, спадний Місяць у знаку Рака

Потрібно відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям — стрижки, фарбування волосся, укладання, оскільки всі вони приречені на провал. Показані зволожувальні і живильні маски — особливо це стосується сухого і пошкодженого волосся.

28-39 жовтня — 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Стрижку можна робити тільки в тому разі, якщо є бажання сповільнити ріст волосся і на довгий час зберегти його форму.

31 жовтня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

Вдалими будуть оздоровчі процедури: зміцниться коріння волосся, покращиться його структура, прискориться зростання, а випадання значно зменшиться.

Прогнози на жовтень 2021:

Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити

Любовний гороскоп на жовтень 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання