Луна воздействует на все сферы нашей жизни, и прежде всего – на состояние волос.

Положение Луны на небе подскажет, когда стоит стричь волосы, а когда нет. Когда окрашивать их химическими красителями, а когда – натуральными. Стоит делать химическую и биологическую завивку или лучше немного подождать. Об этом расскажет лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года.

1-2 октября – 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Дни благоприятны для посещения салона красоты, в которых можно проводить любые манипуляции с волосами, но прежде всего – стрижки. После них волосы становятся гуще, меньше выпадают, приобретают здоровый вид и блеск. От любой завивки – как химической, так и биологической – лучше отказаться: волосы будут укладываться в локоны сами по себе, поэтому дополнительная помощь им в этом не понадобится.

3-5 октября – 27, 28, 29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

Несмотря на то, что волосы после стрижки в такие дни растут быстрее, и она, и укладка, дольше сохраняют свою форму, а завивка дольше держится на волосах. Можно также красить волосы – в том числе и закрашивать седину, краска тоже будет держаться дольше, чем обычно. Желательно также проводить оздоровительные процедуры для волос – маски, обертывания и ополаскивания отваром лечебных трав.

6-7 октября – 29, 30, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Весов

Не лучшее время для стрижки: волосы будут отрастать быстрее, но при этом станут утончаться и топорщиться в разные стороны, из-за чего их практически невозможно будет уложить. Можно тонировать волосы, а вот кардинально менять их цвет звезды не рекомендуют – вряд ли он будет к лицу.

8-9 октября – 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Стрижка, сделанная в эти дни, превратит тонкие и безжизненные волосы в густые, крепкие и здоровые. Можно также окрашивать волосы натуральными красителями, а вот от химических красок и соответствующей завивки лучше отказаться.

10-11 октября – 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Нежелательно стричься и укладывать волосы – результат старательной работы парикмахера очень быстро придет в негодность: стрижка отрастет, а укладка растреплется буквально на следующий день.

12-13 октября – 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

Стрижка сделает уставшие волосы сильными и здоровыми, они перестанут сечься и меньше выпадать. Удачным будет окрашивание волос, можно даже поэкспериментировать с радикальными цветами – особенно закрашивание седины. Химическая завивка, сделанная в этот день, окажет щадящее влияние на волосы.

14-15 октября – 9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

Любое воздействие на волосы может иметь негативные последствия – они станут слабыми, обессиленными, тусклыми и безжизненными, поэтому нужно просто оставить их в покое.

16-18 октября – 11-13 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Нежелательно не только подвергать волосы химическому воздействию – оно может сделать волосы сухими и ломкими, но и стричь и даже просто мыть голову – это может стать причиной появления перхоти.

19-20 октября – 14-15 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Овна

Дни не подходят для стрижки, она может негативно сказаться на состоянии волос: они станут слабыми, с секущимися кончиками и начнут выпадать. А вот окрашивание и тонирование окажутся удачными, не говоря уже о процедурах, укрепляющих как сами волосы, так и их корни: можно делать обертывания, массаж кожи головы и ополаскивать волосы отварами лечебных трав.

21-22 октября – 16-17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Стрижка, сделанная в эти дни, придаст волосам сил и энергии, сделает их блестящими и эластичными. Благоприятными окажутся как салонные, так и домашние процедуры, для которых можно использовать подручные материалы.

23-25 октября – 18-20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

От стрижки лучше отказаться – волосы станут тоньше и могу начать виться. Не стоит утяжелять укладку лаком, пенкой и силиконом – волосам это не понравится, они могут растрепываться и ломаться.

26-27 октября – 21-22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Нужно отказаться от любых манипуляций с волосами – стрижки, окрашивания волос, укладки, поскольку все они обречены на провал. Показаны увлажняющие и питательные маски – особенно это касается сухих и поврежденных волос.

28-39 октября – 23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Стрижку можно делать только в том случае, если есть желание замедлить рост волос и на долгое время сохранить ее форму.

31 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Удачными будут оздоровительные процедуры: укрепятся корни волос, улучшится их структура, ускорится рост, а выпадение значительно уменьшится.

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