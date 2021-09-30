Лунный календарь домашних дел на октябрь-2021

Домашние дела требуют не только энтузиазма и тщательного подхода, но и "советов" небесных светил – прежде всего Луны.

Сверяясь с графиком ее прохождения по небосклону, можно выбрать благоприятное время уборки, стирки, готовки и садово-огородных работ. На вопросы, когда лучше это делать, отвечает лунный календарь работ по дому на октябрь-2021.

1-2 октября – 25-26 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Время благоприятно для домашних дел: можно мыть пол, пылесосить, менять текстиль.

Хорошее время для садово-огородных работ: можно подкармливать, прививать и обрезать растения, а также прореживать посадки. Необходимо быть осторожнее с корнями – задев их, можно погубить дерево или куст целиком. Рекомендуется заготавливать на зиму яблоки – прежде всего засушивать их.

3-5 октября – 27, 28, 29 лунные дни, убывающая Луна в знаке Девы

День рекомендуется полностью посвятить домашним делам, которые будут ладиться на любом уровне. Посаженные в это время домашние цветы хорошо примутся и быстро пойдут в рост.

Разрушение не приветствуется Луной и звездами, поэтому не рекомендуется срывать цветы, обрезать и пилить деревья, зато можно подкармливать и удобрять их. С поливом необходимо соблюдать осторожность – в это время растения "пьют" мало.

6-7 октября – 29, 30, 1, 2 лунные дни, новолуние, растущая Луна в знаке Весов

Можно – и нужно – заниматься незначительными домашними делами, генеральную уборку и большую стирку лучше отложить. Благоприятное время для выпечки: тесто хорошо поднимется и пропечется.

8-9 октября – 3-4 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

От домашних дел лучше отказаться, посвятив время отдыху и релаксу. От полива растений – как садово-огородных, так и домашних – лучше отказаться.

10-11 октября – 5-6 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Можно заниматься любыми домашними делами – можно делать генеральную уборку, менять и стирать домашний текстиль, а также мыть окна.

Период неблагоприятен для полива и обрезки растений.

12-13 октября – 7-8 лунные дни, растущая Луна в знаке Козерога

Время благоприятно для небольших домашних дел и мелкого ремонта – от решения серьезных вопросов лучше отказаться. Можно также планировать ремонт – как полный, так и косметический: составлять смету, определяться со стройматериалами и общей концепцией того, что вы хотите получить в результате. А вот приступать к нему пока рано – не стоит торопиться. Можно делать подкормку растений – как минеральными, так и органическими удобрениями, обрезать их и обрабатывать от вредителей.

14-15 октября – 9-10 лунные дни, растущая Луна в знаке Водолея

День подходит для любых домашних дел – можно стирать, убирать и готовить все, что душа пожелает.

В саду и огороде можно опрыскивать растения от болезней и вредителей, а также убирать урожай на длительное хранение. Полив домашних растений в этот день может привести к загниванию их корней.

16-18 октября – 11, 12, 13 лунные дни, растущая Луна в знаке Рыб

Не лучшее время для домашних дел, поэтому заниматься ими нужно без особого энтузиазма – только по мере необходимости. Так, если на ковер разлили кофе, то его необходимо вычистить, а вот браться за уборку просто так – потому что он кажется недостаточно белоснежным – не стоит.

На пользу растениям пойдет подкормка органическими удобрениями, от полива лучше отказаться – он может привести к загниванию корней и гибели растения.

19-20 октября – 14-15 лунные дни, растущая Луна, полнолуние в знаке Овна

Время благоприятно для домашних дел любой направленности, но лучше всего отдать предпочтение наведению чистоты – все поверхности в доме должны блестеть.

Можно рыхлить и окучивать землю в саду и огороде.

21-22 октября – 16-17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

От домашних дел лучше отказаться – все равно они в эти дни не заладятся.

Рекомендуется консервировать собранный урожай – варить варенье, а также мариновать и засаливать овощи – и убирать его на длительное хранение.

23-25 октября – 18, 19, 20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

Домашними делами необходимо заниматься по мере необходимости: если необходимо – нужно делать, но специально себе занятия лучше не искать. В саду и огороде не стоит ничего сажать и пересаживать – растения могут не приняться и погибнуть.

26-27 октября – 21-22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рака

Время, когда домашней работой рекомендуется заниматься без энтузиазма – только по мере необходимости, в противном случае они станут бесполезной тратой времени. Можно заготавливать выращенную продукцию впрок – варить, солить, мариновать и сушить.

28-29 октября – 23-24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Льва

Можно заниматься любыми видами домашних работ. Во время уборки необходимо не только вымести сор и пыль из всех углов, но и выбросить – или отдать нуждающимся – вещи, которыми никто давно не пользуется, зато они при этом захламляют пространство, делая энергетику дома тяжелой и гнетущей. В саду и огороде можно рыхлить и окучивать почву, а также опрыскивать растения от болезней и вредителей. Поливать их не рекомендуется.

31 октября – 25-й лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Время, когда можно убирать в квартире и демонстрировать свои кулинарные способности: печь хлеб, пироги и блины. В остальном лучше не напрягаться, занимаясь только мелкими домашними делами. Срезанные в это время цветы долго не завянут. Можно также рыхлить почву, окучивать растения и опрыскивать их от вредителей.

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