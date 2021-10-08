Куннилингус: семь главных мужских ошибок

Настал черед откровениям по поводу того, как неправильно делать куннилингус.

Ошибка первая и самая главная. Состоит в том, что мужчины не хотят делать куннилингус и не делают его своим партнершам. И не нужно говорить, что она сама не просит, потому что ей не нравится. Подавляющему большинству женского населения нравится, когда их клитор ласкают языком. Если она не просит, возможно, она слишком скромна, чтобы это с вами обсуждать. А если она не просит, потому что ей не нравится, – это повод задуматься: а что я делаю не так?

Ошибка вторая. При просьбе "Сделай мне куни, милый" или не дожидаясь ее, мужчина резко набрасываются на клитор, как оголодавший бобик на кость. Фраза "Сделай мне куни" буквально означает "Сначала поласкай мне все эрогенные зоны от головы до пяток, затем осторожно переведи ласки в область гениталий, потом осторожно подберись к клитору и сделай мне куни".

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Ошибка третья. Сделать все и сразу. Парни считают, что чем интенсивнее делать куннилингус, тем лучше. При этом они слишком активно двигают головой, стараясь достать носом клитор, а подбородок воткнуть в вагинальное отверстие. Если мужчина еще и давно не брился, создается впечатление, что занимаешься сексом с кактусом.

Ошибка четвертая. Один и тот же ритм на протяжении всего акта. Это совершенно скучно и пресно. А еще и вызывает неуместный смех, если начинаешь представлять, как это совершается под музыку в ритме рок-н-ролла или марша. Начинать лучше с медленных нежных движений языком и губами, увеличивая интенсивность по мере приближения оргазма.

Ошибка пятая. Состоит в проведении аналогии между куннилингусом и минетом. Мужчина знает, как партнерша делает это с его членом, и старается то же самое сделать с ее клитором. То есть в буквальном смысле берет его целиком в рот и сосет. На самом деле клитор – лишь отдаленный аналог пениса, а слово "куннилингус" образовано от "lingere" – "лизать". А сосание клитора вызывает неприятные ощущения.

Ошибка шестая. Нетерпение. Если вы уже решили доставить ей удовольствие посредством куннилингуса, то нужно делать это с полной самоотдачей и довести дело до конца, чего бы это вам ни стоило. Ни в коем случае не запрыгивайте на нее с целью вонзить в ее вагину свой пенис, едва возбудив ее языком. Лучше вообще не запрыгивайте и не отрывайтесь от дела, что бы ни произошло, если она сама не попросит вас прекратить.

Ошибка седьмая. Это верх бестактности: доведя партнершу до оргазма, броситься к телефону проверять пропущенные вызовы. Или побежать курить. Продолжайте некоторое время нежно ласкать свою женщину, иначе она будет чувствовать себя неудовлетворенной, как бы парадоксально это ни звучало в контексте доставленного оргазма.

Авдотья Разгуляева

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