В Польше пьяный парень с Украины забросал камнями чужое авто

У автомобиля — избиты окна, зеркала и фары, много вмятин на кузове.

В польском городке Могильно 22-летний гражданин Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забросала камнями чужое авто.

Об этом сообщает InPoland.

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Инцидент произошел 7 октября. Известно, украинец проживает у Влоцлавке.

В полиции отмечают, очередной штаб в 4:25 утра получил сообщение, в котором говорилось о том, что неизвестный мужчина бросает камни в припаркованные автомобили на улице Паднивський. После этого сообщения польские правоохранители отправились на место происшествия. Когда они прибыли, то увидели хулигана, который взобрался на капот поврежденного ним Volkswagen Passat. У автомобиля — избиты окна, зеркала и фары, много вмятин на кузове.

Хулиганом оказался 22-летний украинец. По информации полиции, в организме украинца было 0,6 промилле алкоголя.

Полицейские оценили нанесенный ущерб — это 12 000 злотых (около 84 000 гривен).

Уверяют, виновник инцидента будет привлечен к суду за свой хулиганский поступок. Парню грозит до пяти лет заключения.

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