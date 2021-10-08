Кунілінгус: сім головних чоловічих помилок

Настала черга одкровень з приводу того, як неправильно робити кунілінгус.

Помилка перша і найголовніша. Полягає в тому, що чоловіки не хочуть робити кунілінгус і не роблять його своїм партнеркам. І не потрібно говорити, що вона сама не просить, тому що їй не подобається. Переважній більшості жіночого населення подобається, коли їхній клітор пестять язиком. Якщо вона не просить, можливо, вона занадто скромна, щоб це з вами обговорювати. А якщо вона не просить, тому що їй не подобається, — це привід задуматися: а що я роблю не так?

Помилка друга. У разі прохання "Зроби мені куні, милий" або не чекаючи його, чоловік різко накидається на клітор, як зголоднілий бобик на кістку. Фраза "Зроби мені куні" буквально означає "Спочатку попести мені все ерогенні зони від голови до п'ят, потім обережно переведи ласки у зону геніталій, потім обережно підберись до клітора і зроби мені куні".

Помилка третя. Зробити все і одразу. Хлопці вважають, що чим інтенсивніше робити кунілінгус, тим краще. Водночас вони дуже активно рухають головою, намагаючись дістати носом клітор, а підборіддя увіткнути в вагінальний отвір. Якщо чоловік ще й давно не голився, створюється враження, що займаєшся сексом із кактусом.

Помилка четверта. Один і той самий ритм протягом усього акту. Це абсолютно нудно і прісно. А ще і викликає недоречний сміх, якщо починаєш уявляти, як це відбувається під музику в ритмі рок-н-ролу або маршу. Починати краще з повільних ніжних рухів язиком і губами, збільшуючи інтенсивність у міру наближення оргазму.

Помилка п'ята. Складається в проведенні аналогії між кунілінгусом і мінетом. Чоловік знає, як партнерка робить це з його членом, і намагається те ж саме зробити з її клітором. Тобто в буквальному сенсі бере його цілком в рот і смокче. Насправді клітор — лише віддалений аналог пеніса, а слово "кунілінгус" утворено від "lingere" — "лизати". А смоктання клітора викликає неприємні відчуття.

Помилка шоста. Нетерпіння. Якщо ви вже вирішили принесли їй задоволення за допомогою кунілінгуса, то потрібно робити це з повною самовіддачею і довести справу до кінця, чого б це вам не коштувало. В жодному разі не застрибуйте на неї з метою встромити в її вагіну свій пеніс, ледь збудивши її язиком. Краще взагалі не застрибуйте і не відривайтеся від справи, що б не сталося, якщо вона сама не попросить вас припинити.

Помилка сьома. Це вершина нетактовності: довівши партнерку до оргазму, кинутися до телефона перевіряти пропущені виклики. Або побігти курити. Продовжуйте деякий час ніжно пестити свою жінку, інакше вона буде почуватися незадоволеною, як би парадоксально це не звучало в контексті отриманого нею оргазму.

Авдотья Разгуляєва

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