Таропрогноз на 11-17 октября: что карты нам предвещают

Карты Таро работают с нашей душой.

Карты Таро вот уже около пятисот предсказывают возможное будущее. Сначала это была своеобразная энциклопедия символов, затем — карточная игра, далее "дьявольское изобретение", а сейчас картами Таро пользуются как современные неоязычники, так и психологи. Узнайте, что ожидает вас в течение 11-17 октября 2021 с помощью тарологичного прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Мир"

Эта карта свидетельствует о завершенности, удовольствии, свободе, любви, освобождении от страха. Также она рассказывает о награде за тяжелый труд, будущее у вас в руках, путешествия, достижения целей, внутреннее спокойствие, начало нового дела, которое принесет плоды в будущем.

С точки зрения эзотериков, эта карта считается едва ли не лучшей в колоде. Она подсказывает, что наконец настало время изучить себя и полностью взять ответственность за свою жизнь.

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"Мир" объясняет, что сейчас вы находитесь в гармонии с самим собой и получили представление о ваших внутренние ценности. Какую бы цену не пришлось заплатить, вы знаете, что стоит двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности. Также вас ожидает успех в отношениях. К тому же эта карта иногда трактуется как покой в душе. В любом случае сейчас вас ожидает расширения горизонтов и получения уверенности в себе.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о важности ожидания, готовности к действиям, логике и остром уме. Она подсказывает о важности мудрости, основанной на опыте, четкого планирования, поиске фактов, новых идей, честного взгляда на жизнь и молодости души.

Если появляется эта карта, то следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть самыми разнообразными, поэтому стоит ожидать какого-либо решения ситуации. Вы можете логично выражать свои идеи и найти наилучший выход из определенной ситуации.

Эта карта говорит, что стоит чаще демонстрировать силу своего ума. Также нужно трезво оценивать свои желания и смотреть на факты. Сейчас речь идет об испытаниях вашего интеллекта, предлагая решить трудные задачи. Нужно открыть глаза, увидеть истину, противодействовать страху. Поэтому учитесь и трезво мыслите. Уверенно смотрите в будущее.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта сообщает о душевных порывах, чувственности и восприимчивости. Сейчас нужно по делам демонстрировать свои чувства, доверять своей интуиции, следовать творческими идеями и прощать других людей.

Эта карта подсказывает о начале чего-то нового, но стоит быть осторожными. Сейчас нужно добавить больше творчества в вашу жизнь. Окунитесь головой в дела и получите значительный результат.

Также подумайте над тем, что вы вносите в свое дело и на какой результат ожидаете. Немного смелых фантазий вам не помешает.

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