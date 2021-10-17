Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 октября 2021 рассказывает, что Львам следует работать головой, а Козорог не стоит обижаться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях попробуйте нечто большее. На работе попробуйте что-то новое.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас могут разочаровать поступки некоторых людей. В отношениях вам станет себя жалко. В движении по карьерной лестнице лучше отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз кубков"
Вас переполняют эмоции. В отношениях наслаждайтесь чувствами. На работе время отдохнуть.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Башня"
Все может быть уничтожено до основания. В отношениях попробуйте все строить на новом фундаментов. В карьере стоит сконцентрироваться на чем-то новом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз мечей"
Работайте головой. В отношениях вас ожидают новые испытания, а на работе — новые вызовы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Не забывайте о старых друзьях. В любви помните о дружбе. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйва. А на работе — энергичности.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдыхать вас от времени. В любви сделайте паузу. А на работе стоит взять отгул.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка кубков"
Определитесь, что вы хотите дальше. В отношениях не гонитесь за всем сразу. На работе выберите одно направление.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Не обижайтесь слишком много. В отношениях у вас осталось еще немного любви. На работе вас могут обидеть.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева пентаклей"
Стремитесь к накоплению финансов. В любви пройдите проверку финансами. На работе начните новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Стремитесь к чему-то новому. В отношениях открывайте новые горизонты. А на работе не останавливайтесь на достигнутом.
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