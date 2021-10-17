Ольга Сумская в купальнике похвасталась пышным бюстом

Звезда отправилась на отдых в Турцию.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская порадовала своих фанатов пикантным контентом.

Актриса отправилась на долгожданный отдых. Звезда уехала на несколько дней в Турцию. Оттуда Ольга делится различным контентом и изрядно радует своих фанатов. В частности, артистка похвасталась своей фигурой. Среди прочего, она опубликовала фото, на котором позировала в купальнике. Пляжный наряд изрядно подчеркнул пышный бюст знаменитости.

Ольга Сумская в купальнике / instagram.com/olgasumska

"Вырвались на несколько дней до Средиземного моря. Вы даже не представляете, какое оно теплое. Где-то градусов 21-22. Как для октября этот просто фантастика!" — поделилась Ольга.

Звезда предпочла теплое солнышко Турции вместо прохладных киевских осенних дней.

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