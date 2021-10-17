Ольга Сумська у купальнику похизувалася пишним бюстом

Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська потішила своїх фанів пікантним контентом.

Так, акторка вирушила на довгоочікуваний відпочинок. Зірка поїхала на декілька днів до Туреччини. Звідти Ольга ділиться різним контентом та неабияк тішить своїх фанів. Зокрема, артистка похизувалася своєю фігурою. Серед іншого, вона опублікувала фото, на якому позувала в купальнику. Пляжне вбрання неабияк підкреслило пишний бюст знаменитості.

Ольга Сумська у купальнику / instagram.com/olgasumska

"Вирвались на декілька днів до Середземного моря. Ви навіть не представляєте, яке воно тепле. Десь градусів 21-22. Як для жовтня це просто фантастика!" - поділилась Ольга.

Зірка надала перевагу теплому сонечку Туреччини замість прохолодних київських осінніх днів.

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